الجمعة 01 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

عقبال 100 سنة يا حبيبي، إلهام شاهين تهنئ أخاها أمير بعيد ميلاده

إلهام شاهين، فيتو
إلهام شاهين، فيتو

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورا لها تجمعها بأخيها أمير شاهين، وفيديو يضم مجموعة من الصور التي تجمعهما، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

 

إلهام وأمير شاهين 

وعلقت إلهام شاهين:"عقبال 100 سنة يا حبيبي وأنت سعيد.. وربنا يعطيك الصحة وراحة البال ويوفقك في حياتك".

المهرجان المصري للسينما والفنون

وقد نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة لها من تكريمها بالمهرجان المصري للسينما والفنون في أمريكا، وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

 

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وأطلت إلهام شاهين خلال الصورة بالشال الفلسطيني وبجوارها علم مصر وعلقت قائلة: تحيا مصر أم الدنيا".

 

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