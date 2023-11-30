عقبال 100 سنة يا حبيبي، إلهام شاهين تهنئ أخاها أمير بعيد ميلاده
نشرت الفنانة إلهام شاهين صورا لها تجمعها بأخيها أمير شاهين، وفيديو يضم مجموعة من الصور التي تجمعهما، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.
إلهام وأمير شاهين
وعلقت إلهام شاهين:"عقبال 100 سنة يا حبيبي وأنت سعيد.. وربنا يعطيك الصحة وراحة البال ويوفقك في حياتك".
المهرجان المصري للسينما والفنون
وقد نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة لها من تكريمها بالمهرجان المصري للسينما والفنون في أمريكا، وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.
وأطلت إلهام شاهين خلال الصورة بالشال الفلسطيني وبجوارها علم مصر وعلقت قائلة: تحيا مصر أم الدنيا".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.