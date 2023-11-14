إلهام شاهين تهنئ لبلبة بعيد ميلادها: كل سنة وأنتي جمیلة

حرصت الفنانة إلهام شاهين بتهنئة الفنانة لبلبة بعيد ميلادها اليوم حيث نشرت مجموعة من الصور التي تجمعها بلبلة وذلك عبر حسابها على موقع الصور الشهير “انستجرام”.

وعلقت:"حبيبتي نونيا كل سنة وأنتي جمیلة وناجحة ومتألقة.. يارب سنه حلوة عليكي".

لبلبة

وتحتفل النجمة “نونيا” تشكا مانوك كوبليان أو الشهيرة بـ"لبلبة"،اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر بعيد ميلادها الـ 77 عامًا، وهى مصرية ذات أصول أرمنيه، وهبت خلالهم الكثير للفن والإبداع بكل أشكاله سواء على المسرح أو الشاشة الصغيرة أو بالسينما وحتي فى عالم الغناء والاستعراض.

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ومضات من حياة لبلبة

وتُعتبر نونيا هى الفنانة الوحيدة على مستوى العالم التي لم تتوقف مسيرتها الفنية منذ سن الرابعة، فكثير من الأطفال ظهروا عبر الشاشات ولاقوا نجاحا كبيرا ثم اختفوا بشكل نهائي وأبرز الأمثال على ذلك “فيروز” التى تعاونت مع أنور وجدي فى أفلام كثيرة وكانت بمثابة البطلة ولكن حين مر العمر ووصلت لسن الـ 15 لم تعد موجودة، وذلك على العكس تماما من لبلبة فكلما مر العمر تُصبح مطلوبة ووجهها مُحبوب بشكل أكبر.

فعلى مدار سنوات وسنوات وثقت وأرخت الشاشة المصرية والعربية مراحل عمرها منذ الطفولة مرورًا بمراحل المراهقة والشباب والنضح وحتى دور الجدة.. كان أول أفلامها “ حبيبتي سوسو1951” ثم شاركت في بطولة ما يقرب من 88 فيلما أبرزها “ليلة ساخنة، مولد يا دنيا، البيت السعيد، عريس من جهة أمنية، ضد الحكومة، قاضي الغرام، حب فوق البركان، الشيطانة التي أحبتني، البعض يذهب للمأذون مرتين، محطة الأنس، النعامة والطاووس، وش إجرام، حسن ومرقص، وكازابلانكا”

وقدمت لبلبة للتليفزيون 5 أعمال درامية هي "دايما عامر، الاختيار 2، صاحب السعادة، مأمون وشركاه، الحفار، الشارع اللي ورانا".. كما يضم أرشيفها الفني ما يقرب من 260 أغنية قدمتها عبر مسيرتها الفنية، ومن بينها 35 أغنية خاصة للأطفال.

أما عن حياتها الشخصية فكانت هادئة تمام.. إذ تزوجت مرة واحدة من الفنان حسن يوسف، ولكنهم سرعان ما انفصلا في عام 1972، ولم ترتبط لبلبة مرة أخرى.