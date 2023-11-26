الأحد 26 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس مياه القناة: انتهاء توصيل شبكات المياه والصرف لمستشفى القنطرة شرق

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، فيتو

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، على الانتهاء من جميع أعمال توصيل جميع شبكات مياه الشرب والصرف الصحي لمستشفي القنطرة شرق، والتي تدخل ضمن منظومة هيئة الرعاية الصحية التأمين الصحى الشامل، وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة على أعلى مستوى للمواطنين. 

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خدمة توصيل الشبكات 

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتم توصيل خدمة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي فورًا لجميع الوحدات والمراكز والمستشفيات التي يتم الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير التابعة لقطاع الصحة استعدادا لضمها لمنظومة الرعاية الصحية، لافتا انه تم الانتهاء من كافة أعمل توصيل الشبكات لجميع المنشات التي تم تسليمها لهيئة الرعاية الصحية في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية. 

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استمرار رفع حالة الطوارئ 

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أننا مستمرون في رفع حالة الطوارئ بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، استعدادا لمواجهة أي أحداث طارئة من أمطار أو سيول وموجهة موجة عدم استقرار الأحوال الجوية، وذلك ونظرا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة.  

مراجعة خطة الانتشار 

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع وبصفة مستمرة مراجعة خطة الانتشار الفوري لسيارات شفط المياه، عند الأحداث الطارئة منها عربات الكسح والسيول، والفاكيوم ومعدات التدخل السريع في المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة، وتواجد مديري المناطق، الإدارات في كل قطاعات الشركة، التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات. 

تكثيف المرور 

كما شدد اللواء عبد الحميد عصمت، على مديرى المناطق بالمرور بصفة دورية ومستمرة لمتابعة انتظام العمل بجميع محطات مياه الشرب ومحطات رفع الصرف الصحى، بالإضافة إلى مرور فنيو وعمال الشركة على خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي الرئيسية والفرعية، على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، قد تحدث، وذلك من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين في إقليم القناة.

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