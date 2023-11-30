"الوطنية للانتخابات" تصدر القواعد الإرشادية للانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد الإرشادية للانتخابات الرئاسية 2024، استعدادا للانتخابات في الداخل، والتي ستجرى خلال أيام عمليات التصويت للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 من ديسمبر.

وتتضمن النماذج المستخدمة في اللجان الفرعية، نموذج رقم (11) انتخابات رئاسية " كشوف الناخبين ".

ونموذج رقم( 11 / أ ) انتخابات رئاسية " كشوف الناخبين الوردي متضمنا أسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج " إن وجد ".

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نموذج رقم 14 انتخابات رئاسية " كشف بأسماء رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية الذين أدلوا بأصواتهم أمام اللجنة.

نموذج رقم 15 انتخابات رئاسية " كشف بأسماء أعضاء اللجنة العامة الذين أدلوا بأصواتهم أمام اللجنة الفرعية "

نموذج رقم 16 انتخابات رئاسية، كشف بأسماء أعضاء لجنة المتابعة الذين أدلوا بأصواتهم أمام اللجنة الفرعية.

نموذج رقم 21 انتخابات رئاسية، صورة كشف الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويسلم إلى وكلاء أو مندوبي المرشحين.

كما يتضمن الدليل الإرشادي، النماذج المستخدمة في اللجان العامة، ويشمل نماذج محضر إجراءات اللجنة العامة، محضر إجراءات إحصاء وتجميع الحصر العددي للأصوات اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة، كشف الحصر العددي وتجميع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويسلم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، صورة كشف الحصر العددي وتجميع الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح، تسلم إلى المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم "

وسجل ببيانات التظلمات المقدمة إلى اللجنة العامة بشأن إجراءات الاقتراع أو صحة التصويت.

انتخابات المصريين بالخارج

وتفتح 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم أبوابها أمام المصريين المقيمين بالخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي ستُجرى غدا وعلى مدار 3 أيام (1 و2 و3 ديسمبر 2023).. في السطور الآتية إليك كل ما تريد معرفته عن إجرائها.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

وقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات دليلا كاملا عن تصويت المصريين بالخارج، حيث تجرى الانتخابات أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 3،2،1 من ديسمبر 2023، وفى حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 7،6،5 من يناير 2024

مقار لجان الانتخابات الفرعية بالخارج

ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات عناوين جميع مقار لجان الانتخاب الفرعية بالخارج على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات محدد قرين كل منها عنوانها بدولة المقر.

وتشكل اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024 من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين بوزارة الخارجية.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة المقر.

إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين المتواجدين خارج مصر

يكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق.

ويتوجه الناخب لمقر السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره ساري الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع.

ويتوجه الناخب بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

التصويت بجواز السفر أو بطاقة الرقم القومي

وللناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومى أعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ولم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا انه اشترط سريان جواز السفر، ولكن إذا تم استخراج جواز سفر متضمن الرقم القومي وما زال ساري يحق للناخب التصويت.