الخميس 30 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

آخر استعدادات انتخابات الرئاسة في أمريكا وألمانيا وموعد فتح اللجان (فيديو)

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة بالخارج، فيتو

انتخابات الرئاسة في الخارج، قال ياسر نور الدين مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” في نيويورك: إن القنصلية العامة بولاية نيويورك تحضرت وتجهزت منذ أسابيع استعدادا للانتخابات الرئاسية المصرية للمصريين بالخارج التي تبدأ غدا الجمعة، وتستمر 3 أيام حتى يوم الأحد من الأسبوع القادم.

 

موعد فتح اللجان الانتخابية في أمريكا

وأضاف: "كان لنا لقاء منذ قليل لقاء مع السفيرة هويدا عصام التي أكدت أن اللجان ستفتح في تمام الساعة التاسعة صباحا لتغلق في التاسعة من مساء كل يوم على مدار 3 أيام".

 

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سهولة العملية الانتخابية

وتابع: إنّ الدخول للجان سيكون سهلا وآمنا، معربا عن تمنيه مشاركة الآلاف من أبناء الجالية المصرية.

 

القنصلية المصرية في نيويورك

وأكد، أن القنصلية المصرية في ولاية نيويورك تشرف على الولايات في الساحل الشرقي بواقع 13 ولاية، مشيرًا إلى أن السفيرة هويدا عصام أكدت أن الزائر المصري لأمريكا يمكنه التوجه إلى القنصلية، وسيتم الكشف عن بطاقة الرقم القومي الخاصة به حتى يكون له حق الانتخاب.

استعداد الانتخابات الرئاسية في ألمانيا

ومن جانبه قال ياسر غيث مناف مراسل “القاهرة الإخبارية” في فرانكفورت: إنّ الاستعدادات انتهت منذ لحظات للانتخابات الرئاسية المصرية التي تنطلق غدا الجمعة للمصريين بالخارج.

 

وأضاف: "خلفي القنصلية المصرية في مدينة فرانكفورت، وتحدثنا مع الموظفين في القنصلية عن كل الصعوبات، وقالوا إنهم ذللوا كثيرًا من الصعوبات"، مشيرًا إلى أن المصريين بداية من 18 عاما سيسمح لهم بالمشاركة في العملية الانتخابية بصورة سلسة ودون صعوبات.

وتابع: إن هذه القنصلية من أهم القنصليات في الجنوب الألماني حيث تخدم الجالية المصرية في منطقة فرانكفورت: "هنا آلاف المصريين، وتحدثنا مع المستشار سكرتير القنصل العام وذكر أن كل الاستعدادات ليوم غد مكتملة بالكامل، وأبواب القنصلية سوف تفتح في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً لمدة 3 أيام كي يدلي المصريون بأصواتهم سواء كانوا حاملين الهوية الوطنية أو جواز سفر ساري".

 

وقال عربي مرزوق مراسل “القاهرة الإخبارية” في برلين، إنّ ساعات قليلة تفصل المصريين الذين يعيشون في ألمانيا عن الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرًا إلى وجود 3 لجان انتخابية في ألمانيا لاستقبال المصريين.

وأضاف: "هذه اللجان الثلاث، اللجنة الأساسية في السفارة المصرية بالعاصمة الألمانية برلين، ولجنة موجودة فيها تخدم المصريين الموجودين في شرق ألمانيا والمدن على الحدود البولندية إلى جانب المدن الموجودة بالقرب من حدود دولة تشيك".

 

وتابع، أن ساعتين تفصلان المصريين عن اللجنة الموجودة داخل السفارة المصرية هنا في ألمانيا، وهناك أيضا القنصلية المصرية التي ستفتح أبوابها بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء الغد، وهي موجودة في مدينة هامبورج بشمال ألمانيا لخدمة المصريين هناك والمصريين بالجزء الغربي من البلاد.

 

وأكد: "هناك قنصلية مدينة فرانكفورت التي تخدم المصريين المتواجدين في جنوب ألمانيا وفي الجزء على الحدود الفرنسية والحدود البلجيكية".

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وأوضح، أن الثلاث لجان موزعة جغرافيا بشكل جيد حتى يستطيع المصريون في ألمانيا الذهاب إليها للإدلاء بأصواتها، مشيرًا إلى أن عدد المصريين في ألمانيا قد يزيد عن 60 ألف مصري، ولكن الذين قد يأتون للإدلاء بأصواتهم عدة آلاف حسب التصريحات التي خرجت من السفير المصري خالد جلال عند اتصالنا به. 

 

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