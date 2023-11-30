إعلان مهم من "البحوث الإسلامية" لمبعوثي الأزهر إلى دول العالم قبيل سفرهم

تعقد الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف دورة تدريبية للمرشحين في حركة الابتعاث للعام 2023/2024 بدءًا من يوم الأحد القادم 3 ديسمبر وحتى يوم الخميس 7 ديسمبر، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب-شيخ الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بمبعوثي الأزهر إلى دول العالم لما يقع عليهم من دور مهم في أداء وتحقيق رسالة الأزهر العالمية.

مجمع البحوث الإسلامية



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن الدورة تستهدف بيان دور كل مبعوث للأزهر الشريف في تعليم مبادئ وقيم الإسلام وسبل مواجهة الفكر بالفكر وما يتطلبه ذلك من فهم الخلفيات التاريخية والجغرافية والسياسية للمناطق التي سيعمل بها مبعوثو الأزهر الشريف مع التركيز على احترام خصوصية الشعوب.

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مبعوثي الأزهر الشريف لدول العالم

أضاف عياد أن هذه الدورة تستهدف أن يكون كل مبعوث قبل سفره على دراية بالمناطق التي سيعمل بها وبثقافة الجمهور الذي ستعامل معه وطبيعة المجتمع واهتماماته، لأجل دعم تحقيق رسالة الأزهر الشريف العالمية، وبيان المعالم الحقيقية للإسلام ورؤيته للتعايش السلمي واحترام الآخر.

كما تنوه الأمانة العامة للبعوث بالمجمع إلى ضرورة حضور الدورة التدريبية؛ خاصة وأن عدم حضور هذه الدورة قد يحول دون سفر المبعوث وإنهاء إجراءاته.