الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

البحوث الإسلامية ينظم معرضًا للكتاب لطلاب جامعة الأزهر

معرض البحوث الإسلامية
معرض البحوث الإسلامية لطلاب جامعة الأزهر

 نظم مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة معرضًا للكتاب؛ لتقديم إصداراته العلمية المتنوعة بأسعار مخفضة لطلاب الجامعة، حيث حضر الافتتاح محمد المحرصاوي نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وحسن خليل الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بالمجمع.

 خطة مجمع البحوث الإسلامية للتوعية العلمية والثقافية وتلبية احتياجات أفراد المجتمع

 وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير، إن هذا التنظيم يأتي في إطار خطة مجمع البحوث الإسلامية للتوعية العلمية والثقافية وتلبية احتياجات أفراد المجتمع؛ وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بالاهتمام بتثقيف الطلاب والطالبات وزيادة معارفهم في الكثير من القضايا المعاصرة.

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معرض البحوث الإسلامية لطلاب جامعة الأزهر 

 وأضاف عياد أن المجمع يقدم من خلال المعرض إصدارات السلسلة العلمية في التخصصات العلمية المختلفة في الفكر والعقيدة والتفسير والحديث واللغة، والتي يحتاج إليها طلاب العلم، كما تعالج في مضمونها عددًا من القضايا العلمية المهمة من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة حول القضايا الفكرية التي تشغل بال المجتمع.


وأوضح الأمين العام أن المجمع يحرص على الاهتمام بوعي الشباب وإدراكهم لكل القضايا المحيطة بهم، وتقديم الدعم الثقافي والمعرفي لديهم باعتبارهم الفئة الأكثر احتياجًا للتوعية والتثقيف والدعم المعرفي في مختلف المجالات العلمية والفكرية، وذلك لحمايتهم من الاستقطاب الفكري من جماعات الإرهاب والتطرف.

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