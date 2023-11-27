البحوث الإسلامية يفتح باب التظلمات على نتيجة بعثات الأزهر لدول العالم، رابط التسجيل

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن فتح باب التظلمات على نتيجة الابتعاث الخارجي لدول العالم للعام الحالي 2023/2024 م غدًا الثلاثاء؛ من خلال إتاحة الفرصة للمتظلمين عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث سيتم فحص كل التظلمات والرد عليها في أسرع وقت إعمالًا لمبدأ الشفافية في اختيار الكفاءات من المتقدمين لهذه المسابقة.

نتيجة الفائزين في مسابقة الابتعاث الخاصة بالأزهر الشريف

كان المجمع أعلن في وقت سابق عن أسماء المرشحين للمسابقة بشكل نهائي بعد مرورها بمراحل مختلفة من الاختبارات بدءً من الاختبارات التحريرية ثم الشفوية ثم المقابلة الشخصية، حيث تم التركيز في هذه الاختبارات على قدرات ومهارات المتقدمين وسماتهم الشخصية وهيئاتهم وعدد من المعايير التي تؤهلهم لتمثيل مصر والأزهر الشريف في الخارج لتعليم المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.

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رابط التظلم على نتيجة الابتعاث لعام 2024

وأعلن المركز الإعلامي للمجمع أنه يمكن التقدم بالتظلم من خلال الدخول بوابة الأزهر الإلكترونية عبر هذا الرابط

نتيجة مبعوثي الأزهر لدول العالم لعام ٢٠٢٤

وفي وقت سابق أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أسماء المقبولين من المرشحين للابتعاث الخارجي لدول العالم للعام الحالي 2023/2024م؛ وذلك بعد مراحل الاختبارات المتعددة التي تم إجراؤها بشكل منظم ومحكم لاختيار أفضل الكفاءات المؤهلة لتمثيل مصر والأزهر في دول العالم.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المسابقة قد مرت بمراحل مختلفة من الاختبارات بدءً من الاختبارات التحريرية ثم الشفوية ثم المقابلة الشخصية، حيث تم التركيز في هذه الاختبارات على قدرات ومهارات المتقدمين وسماتهم الشخصية وهيئاتهم وعدد من المعايير التي تؤهلهم لتمثيل مصر والأزهر الشريف في الخارج لتعليم المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.



أضاف عياد أن مبعوثي الأزهر الشريف لهم دور مهم في تحقيق رسالة الأزهر العالمية وهو ما يجعلهم يستشعرون مسؤولياتهم الوطنية والدينية؛ لأجل بيان معالم السماحة واليسر من خلال المهام العلمية التي تُناط به في المجتمعات المختلفة؛ لأن الشعوب بحاجة إلى التعرف على حقيقة الإسلام بعيدًا عن كل فهم متطرف ومخالف لصحيح هذا الدين الذين يدعون للسلم والتعايش بين الناس جميعًا.

