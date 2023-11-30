كريم بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة أمام الخليج بالدوري السعودي

الدوري السعودي، أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عن التشكيل الرسمي لمواجهة الخليج، على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في الدوري السعودي.

وتقام مباراة الاتحاد والخليج، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2023-2024"، ويتم بث المباراة عبر فضائية SSC HD.

ويحتل الاتحاد، المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 25 نقطة من 14 مباراة، بفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الخليج، في المركز الرابع عشر، برصيد 13 نقطة.

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تشكيل الاتحاد ضد الخليج

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: زكريا - هوساوي - فيليبي - الشنقيطي

خط الوسط: كورنادو - فابينيو - الغامدي - العمري.

في الهجوم: عبدالرزاق حمدالله - كريم بنزيما

عروض إنجليزية لـ أحمد حجازي

وكشفت تقارير إعلامية عن تلقي أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عروضًا إنجليزية، من أجل الرحيل عن الفريق السعودي خلال فترة الانتقالات المقبلة.



وذكرت شبكة TEAMtalk أن أندية بيرنلي وشيفيلد يونايتد وميدلسبره وكارديف، تهتم بضم أحمد حجازي، العائد مؤخرًا من إصابة الرباط الصليبي، والتي غيبته عن الملاعب لفترة طويلة.



وكان الاتحاد قد استبعد أحمد حجازي من قائمته المحلية مع بداية موسم 2023-2024، فيما يحق للاعب المشاركة مع العميد في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، في انتظار الضوء الأخضر من الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني الجديد للاتحاد.

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وتعاقد الاتحاد مع أحمد حجازي، في أكتوبر 2020، على سبيل الإعارة من وست بروميتش الإنجليزي، قبل أن يضم حجازي بشراء العقد نهائيًا في يوليو 2021، والذي يمتد حتى يونيو 2026.

وتعرض أحمد حجازي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، أثناء مشاركته في مباراة الفيحاء، في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي، ليغيب عن الملاعب لمدة 6 شهور.

حجازي يتصدر قائمة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية عن إدراج اتحاد جدة اسم أحمد حجازي والبرتغالي جواو جوتا، من قائمة الفريق الأولية المشاركة في كأس العالم للأندية.

تحتضن جدة البطولة في المرة الأولى التي تستضيفها السعودية، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

ويفتتح اتحاد جدة البطولة يوم 12 ديسمبر المقبل، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ويتأهل الفائز لمواجهة الأهلي.



وحدد اتحاد جدة قائمة أولية، تضم 35 لاعبا، سيتم تقليصها إلى 23 لاعبا في الموعد النهائي لإرسال القوائم النهائية للفرق المشاركة في البطولة، والمقرر يوم 4 ديسمبر المقبل.

وكان إبراهيم القاسم، الأمين العام لاتحاد كرة القدم السعودي، قال في تصريحات صحفية مؤخرا، إن حجازي وجوتا يحق لهما المشاركة في كأس العالم للأندية.

وخرج حجازي من حسابات فريقه اتحاد جدة، منذ انطلاق الموسم الحالي بسبب إصابة الرباط الصليبي، قبل أن يتعافى ويعود للتدريبات الجماعية مؤخرا.

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