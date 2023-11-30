الخميس 30 نوفمبر 2023
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سياسة

حزب المؤتمر: المشاركة فى انتخابات الرئاسة واجب وطني

حزب المؤتمر، فيتو
حزب المؤتمر، فيتو

دعا السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، المصريين الى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن مشاركة المواطنين والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 واجب وطني لخروج الاستحقاق الدستوري بشكل ديمقراطى يليق بمصر، داعيا المواطنين فى الخارج المشاركة بكثافة فى العملية الانتخابية.

 

وأكد غنيم  في تصريحات صحفية، على أهمية المشاركة في الانتخابات لتعزيز الديمقراطية والتنوع وتثري الحياة السياسية لأنها تعبر عن وعي المواطن بأهمية مباشرة حقوقه السياسية ورسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل والخارج في وقت شديد الحساسية وما يحاك للدولة المصرية من مؤامرات فى كل مكان.

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وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: “إن المشاركة بكثافة تأتي في إطار استكمال التجربة الديمقراطية، وما تحقق من إنجازات علي أرض الواقع في تلك المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر في ظل التحديات الإقليمية يتطلب دعم الدولة خلال الفترة المقبلة، كما أن المشاركة في الانتخابات تأكيد على مبدأ المواطنة الذي يعني إقامة دولة ديمقراطية حديثة، بالتوافد على صناديق التصويت هو شرط المواطنة”.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن المشاركة الإيجابية تعمل على تعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان من خلال أحد أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن، كما أن المشاركة ضمانة رئيسية لتحقيق ما يريده المواطنين من خلال أجواء ديمقراطية سليمة وعبر صناديق الاقتراع والتصويت الحر المباشر، للسير نحو بناء الجمهورية الجديدة.

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حزب المؤتمر الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024

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