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خارج الحدود

إيران تدعو الدول العربية والإسلامية لقطع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي

إيران وإسرائيل، فيتو
إيران وإسرائيل، فيتو

دعت وزارة الخارجية الإيرانية، الدول العربية والإسلامية إلى قطع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن تسخير إمكاناتها كاملة من أجل الضغط عليها في سبيل إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة، بحسب وكالات أنباء دولية.

علاقات سياسية مع إسرائيل

وعلى الجانب الآخر دعا علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، جميع الدول الإسلامية التي تجمعها علاقات سياسية مع الكيان الإسرائيلي إلى قطع هذه العلاقات ولو «لفترة محدودة».

وأضاف “خامنئي” وفقًا لوسائل إعلام إيرانية قائلًا: “إن بعض الدول أدانت جرائم الكيان الصهيوني، والبعض الأخر لم يفعل ذلك، وهذا غير مقبول”.

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سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلي

وقال خامنئي: “الحد الأدنى يتطلب من الحكومات الإسلامية قطع العلاقات السياسية ولو لفترة محدودة مع سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

وجدد المرشد الإيراني، الدعوة التي أطلقها من قبل خلال مؤتمر القمة المشتركة لدول منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، أنه على الدول الإسلامية قطع إمداداتها من النفط والمواد الغذائية عن إسرائيل.

هزيمة الكيان الصهيوني في غزة

وفيها يتعلق بامتداد الحرب لفترة 45 يومًا، قال علي خامنئي المرشد الإيراني إن “هزيمة الكيان الصهيوني في غزة حقيقة، واقتحام البيوت والمستشفيات لا يًشكل لنتصارًا، فالنصر يعني “هزيمة الطرف الآخر”، وهو ما لم يتمكن منه العدوان الصهيوني حتى الآن ولن يستطيع مستقبلًا”.

وأتم خامنئي حديثه: “العدوان الصهيوني يرى نفسه أعلى من جميع الأطراف، لذلك استباح قتل آلاف الأطفال في قطاع غزة دون أن يرجف لهم طرف”.

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إيران غزة الاحتلال إسرائيل المرشد العام الإيرانى

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