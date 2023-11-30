رئيس جهاز حدائق العاصمة: تسليم الوحدات السكنية للمواطنين كاملة المرافق

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تسليم الوحدات السكنية كاملة المرافق تسهيلا على المواطنين أصحاب الوحدات السكنية لتمكنهم من الإقامة بالوحدات.

وقال المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة إنه تم توفير عدد ٢٦٠ عداد مياه مسبق الدفع لمستلمي الوحدات السكنية لمنطقة الزهور(حى الياسمين -حى القرنفل) وجار استكمال باقى الأحياء.



وأشار إلى أن نشر كشوف بأرقام العدادات الواردة إلى الجهاز ، وشدد على أنه فى إطار الحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، فقد قامت إدارة التنمية بالجهاز بعمل حملة لتفعيل منظومة المخالفات، حيث تمت إزالة بعض المخالفات التى تم تركيبها مخالفة لإجراءات الجهاز ببعض الوحدات السكنية وجار عمل اللازم واستكمال الإجراءات.

وقام رئيس الجهاز بجولة بالمدينة لمتابعة اعمال الطرق والاطلاع على نسب تنفيذ الأعمال، وقد نبه على الشركات العاملة بقطاع الطرق بالمدينة بزيادة ساعات العمل وعمل ورديات على مدار ٢٤ ساعة لسرعة إنجاز الأعمال، وقد شدد أيضا على إدارة الطرق بالجهاز بضرورة المتابعة للأعمال الجارى تنفيذها وعمل تقارير بنسب الإنجاز ومدى تقدم الشركات فى الأعمال

أكد المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، على الانتهاء من تخطيط المرحلة الأولى للمدينة الصناعية بالعاصمة على مساحة 1800 فدان.

وأوضح عباس فى تصريحات صحفية أن هناك اهتماما كبيرا من رجال الصناعة للمشاركة بالمدينة الصناعية.

وأشار إلى تحقيق 120 مليون دولار حصيلة دولارية لبيع الأراضي بالدولار حققتها العاصمة الإدارية خلال الفترة الأخيرة، وهى تمثل قيمة 10% من قيمة الأراضى.

وأكد على طرح جديد للأراضي سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل بأنظمة سداد مختلفة وستكون تجربة جديدة بالسوق، وسيضم الطرح 50 قطعة أرض بقيمة تصل لحوالي 5 مليارات جنيه.

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أكد المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، على تحصيل قيمة إيجارية تصل لـ4 مليارات جنيه سنويا مقابل تأجير مقار الوزارات بالحي الحكومي، ويتم زيادة القيمة الايجارية بنسبة 5 % سنويا.

وأشار خلال فعاليات مؤتمر صحفي بمقر شركة العاصمة الإدارية، إلى رفع أسعار الأراضي بنسبة تصل لـ10% وذلك بما يتناسب مع حجم التطوير والإعمار الذى تشهده العاصمة الإدارية.

وأوضح أن العاصمة حققت 250 مليار جنيه حصيلة بيع الأراضي لحوالي 70% من الأراضي بالمرحلة الأولى.

وشارك المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، في المؤتمر السعودي المصري العقاري SEREC، المقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هامش افتتاح الدورة الحادية عشر من معرض عقارات النيل والمقام بالمملكة العربية السعودية.

ويضم المؤتمر عددًا كبيرًا من المسئولين الحكوميين، وشركات التطوير العقاري والمستثمرين من مصر والسعودية ودول من أنحاء العالم.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتسليط الضوء على المشروعات القومية والتنمية الحضارية وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وتعزيز العلاقات بين الدولتين.

وفي هذا السياق، أشاد المهندس خالد عباس بالعلاقات المصرية السعودية والتعاون في شتى المجالات بين البلدين، مؤكدًا أن مشاركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD في المؤتمر تأتي في إطار إستراتيجية الشركة للتوسع في الأسواق العربية والعالمية.

وأكد المهندس عباس: "إن مشروع العاصمة الإدارية هو "حلم تحقق"، حيث يمثل مدينة مستدامة وذكية متكاملة تحقق جودة حياة متميزة للمقيمين والزائرين على إجمالي مساحة تصل إلى 230 ألف فدان؛ المرحلة الأولى منها على مساحة 40 ألف فدان".

والعاصمة الإدارية هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تطبق مفهوم المباني الخضراء وتعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة ونظام ذكي لإعادة تدوير المخلفات والتخلص الآمن منها، إلى جانب نظام حكومي إلكتروني للحد من النفايات وتوجد بها أيضًا محطة ضخمة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفوق كل هذا يضم المشروع النهر الأخضر الذي يعد رئة العاصمة.