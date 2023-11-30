عمل الإسماعيلية تستكمل حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة

استكملت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بالمحافظة، وذلك تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة البيانات وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التي توفرها المديرية للمسجلين بها بصفة دورية وفي المناسبات والأعياد، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة باستكمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات على أرض الواقع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات، وشمولهم بمظلة الحماية التي توفرها المديريات بشكل دوري للمسجلين بقواعد بياناتها..

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مديرية العمل بالاسماعيلية

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أنه فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحيًا واجتماعيًا لجميع المصريين، قامت المديرية من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة، بحصر العمالة غير المنتظمة لموقع العيادات الخارجية بمستشفى هيئة قناة السويس، وقام بعمليات الحصر احمد حامد مدير الإدارة، وخالد عيد المسئول المالي، وشيرين سليمان مفتش بالإدارة، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية المديرية لاستكمال قاعدة بيانات المسجلين لديها من تلك الفئة لشمولهم بمظلة الحماية والرعاية التي تقدمها المديرية لهم على مدار العام..

مبادرة سلامتك تهمنا

ونظمت إدارة السلامة والصحة المهنية بمحافظة المنيا، بالاشتراك بين مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنيا الجديدة وإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنيا، فعاليات الندوة التوعوية ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا"، وذلك بمبنى اذاعة وتليفزيون شمال الصعيد، بحضور65 عاملا، لتوعية العاملين بمخاطر بيئة العمل وكيفية تنفيذ خطط الإخلاء في حالة حالات الطوارئ المختلفة حفاظًا على أرواح جميع العاملين والمترددين، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندسة غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، يأتي ذلك في إطار جهود المديرية في نشر التوعية والتثقيف حول تطبيق أحكام القانون فيما يخص اشتراطات واساليب السلامة والصحة المهنية في مختلف المنشآت..

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية بالمنيا، في تقريرها للوزارة، أن المبادرة والندوات التي تنظمها المديرية ضمنها تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع العاملين بالمنشآت داخل المحافظة لحمايتهم من مخاطر بيئات العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن.

خطة الطوارئ والإخلاء

وأشارت إلى ان الندوة تضمنت فعالياتها شرح عدة موضوعات منها: السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل، قدمها الكيميائي عبد الله خفاجي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، كما قام بشرح محاضرة حول (مخاطر الحريق في المنشآت) الرائد محمد حسنى والرائد طارق يسرى من إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنيا، كما قام بشرح (خطة الطوارئ والإخلاء) احمد محمود مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنيا الجديدة وجرى في ختام الندوة الرد على جميع الاستفسارات والأسئلة من الحضور والمشاركين، كما حضر الندوة مدحت يحيى رئيس القناة السابعة، وعلى عبد الحكيم رئيس إذاعة شمال الصعيد.