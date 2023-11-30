ورشة تدريبية مكثفة حول الأمان المعملي والمخاطر الحيوية بصحة الدقهلية

شهدت صحة الدقهلية ورشة تدريبية مكثفة حول الأمان المعملي والمخاطر الحيوية.





وذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع كفاءة الكوادر الطبية لتحقيق مستوى عالٍ من الاهتمام بالمرضى وتحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة.

حيث نظمت إدارة المعامل المركزية بمديرية الصحة برئاسة الدكتور أحمد الدمرداش مدير الإدارة، ورشة تدريبية مكثفة حول الأمان المعملي والمخاطر الحيوية.

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شارك بالدورة التي تستمر على مدار 5 أيام نحو 30 متدربًا من المستشفيات والإدارات الصحية التابعة للمحافظة.

استهدف التدريب المهنيين الذين يعملون في السلامة الحيوية في المعامل للتعرف على المخاطر التي تتهدد الأمن والسلامة الحيوية إدارة المخلفات الخطرة كما أتاح الفرصة للممارسة باستخدام التقييم بأسلوب منهجي.

هذا وقام بالتدريب أعضاء فريق الأمان الحيوي بالإدارة الدكتور خالد شهبة والدكتورة رشا هزع فضلًا عن الدكتورة سمر الشاذلي والدكتورة مها العشري.

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية توقيع الكشف على 1619 مريضًا في قافلة علاجية في قرية الجزاير مركز جمصة.

وجاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

وكان الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة وجه بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الجزاير مركز جمصة وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.



وتم توقيع الكشف على 1619 مريضًا . وضمت 11 عيادة منهم 5 متنقلة ( 2 باطنة - 2 أطفال- نساء وتنظيم أسرة) والباقي داخل الوحدة. فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray

وجاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 238، أطفال 222، جراحة 194، جلدية 156، أسنان 150

رمد 123، أنف و190، عظام 207 نسا وتنظيم 139.

كما تم إجراء 222 تحليلًا مختلفًا للمرضى، 92 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلًا عن فحوصات لـ 89 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 20حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 42 ندوة تثقيفية، و 105 حالات استبيان مؤكدًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه.

وعلى صعيد آخر، كانت مديرية الصحة بالدقهلية قد أعلنت انتهاء فعاليات التدريب الوزاري على الميكنة لفرق مكاتب الصحة.

ويأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتفعيل نظام ميكنة تصاريح الدفن وتوثيق شهادات الميلاد والوفاة وربط مكاتب الصحة بالمستشفيات التابعة.

واختتمت مديرية الصحة ورشة تدريبية لفرق مكاتب الصحة من الأطباء والمراقبين وفني الإحصاء على النظام المميكن من وزارة الصحة ومركز المعلومات وذلك تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي والدكتورة نجلاء القطب مدير إدارة الأمراض المعدية.

وقام بالتدريب فريق مسئولي مكاتب الصحة بوزارة الصحة الدكتورة ريهام عبد المعين ومحمد أمين وخالد العقدة وبحضور الدكتورة حنان حسن مسئول الميكنة بالمديرية علاوة على فريق الميكنة وفريق مكاتب الصحة.

واستمرت الورشة على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر وتضمنت تدريبًا عمليا على النظام المميكن للمواليد والوفيات وتفعيله ومجموعه من الاختبارات ومرورات على مكاتب الصحة بالدقهلية للتأكد من تفعيل جوانب الورشة عمليا إلى جانب المحاضرات النظرية.