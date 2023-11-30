محافظ شمال سيناء يستقبل وفد البرلمان العربي (صور)
استقبل محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، اليوم، وفد من البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي خلال زيارته إلي محافظة شمال سيناء، في حضور أعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة.
محافظ شمال سيناء يستقبل وفد البرلمان العربي
وخلال اللقاء استعرض المحافظ الجهود التي تبذلها مصر في إيصال المساعدات إلي قطاع غزة واستقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.
وأكد المحافظ أن المساعدات تصل إلي محافظة شمال سيناء عبر ٣ محاور وهي الطريق البري ومطار العريش البحري ومطار العريش الدولي.
بدوره ثمن رئيس البرلمان العربي الدور الذي قامت به مصر في وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستقبال الجرحى الفلسطينيين.
ووجه رئيس البرلمان العربي الشكر لمحافظة شمال سيناء على الجهود المبذولة من أجل الأشقاء الفلسطينيين.
وتتضمن زيارة وفد البرلمان العربي إلي شمال سيناء، تفقد معبر رفح البري وزيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفيات المحافظة
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