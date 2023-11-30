طلاب كلية الصيدلة جامعة المنصورة الأهلية يقومون بتحضير مستخلص عشبي وتحويله إلى دواء

نجح طلاب كلية الصيدلة جامعة المنصورة الأهلية في تحضير مستخلص عشبي وتحويله إلى دواء، وذلك اسهامًا في بناء جيل من الصيادلة المؤهلين والملتزمين بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمع، وفي إطار الجهود الرائدة لكلية الصيدلة جامعة المنصورة الأهلية في مجال العلوم الصيدلانية، والتزاما من الجامعة بتطوير مهارات طلابها العملية والابتكارية مما يعزز من إكسابهم المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل،

وهذا تحت رعاية الدكتور شريف خاطر - رئيس الجامعة، وريادة الدكتور أحمد الشيخ - مدير برنامج فارم د - صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، وإشراف الدكتور يحيى أمين، والدكتورة أمل فتحي.

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وقام طلاب المستوى الثاني بكلية الصيدلة بتحضير مستخلص عشبي وتحويله إلى دواء شراب وذلك ضمن أنشطة قسم ال Pharmacognosy ولتدريب الطلاب على أرض الواقع واعتماد التعليم المبني على المشاريع Project Based Learning (PBL).

حيث تم تنظيم الطلاب إلى مجموعات، وشارك ١٠ طلاب بكل مجموعة بالتجربة كخطوة أولية في إعداد دواء شراب من مستخلص عشبي مع تسليمه في علبة واختيار تصميم مميز ووضع اسم تجاري مُبتكر له يعكس جودة وفعالية الدواء، بالإضافة إلى سعر الجمهور ووضع نشرة داخلية.



وجدير بالذكر أن هذا النشاط هدف إلى تعزيز التعاون الفعّال بين الطلاب وقدرتهم على تحويل المفاهيم النظرية إلى منتجات عملية قابلة للاستخدام، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم وتعزيز توجهاتهم نحو البحث والابتكار في ميدان الصيدلة.