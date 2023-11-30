الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

طلاب كلية الصيدلة جامعة المنصورة الأهلية يقومون بتحضير مستخلص عشبي وتحويله إلى دواء

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي رئيس جامعة المنصورة الأهلية، فيتو

نجح طلاب كلية الصيدلة جامعة المنصورة الأهلية في تحضير مستخلص عشبي وتحويله إلى دواء، وذلك اسهامًا في بناء جيل من الصيادلة المؤهلين والملتزمين بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمع، وفي إطار الجهود الرائدة لكلية الصيدلة جامعة المنصورة الأهلية في مجال العلوم الصيدلانية، والتزاما من الجامعة بتطوير مهارات طلابها العملية والابتكارية مما يعزز من إكسابهم المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، 

 

وهذا تحت رعاية الدكتور شريف خاطر - رئيس الجامعة، وريادة الدكتور أحمد الشيخ - مدير برنامج فارم د - صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، وإشراف الدكتور  يحيى أمين، والدكتورة  أمل فتحي.

 

Advertisements

 

وقام طلاب المستوى الثاني بكلية الصيدلة بتحضير مستخلص عشبي وتحويله إلى دواء شراب وذلك ضمن أنشطة قسم ال Pharmacognosy ولتدريب الطلاب على أرض الواقع واعتماد التعليم المبني على المشاريع Project Based Learning (PBL).

 

حيث تم تنظيم الطلاب إلى مجموعات، وشارك ١٠ طلاب بكل مجموعة بالتجربة كخطوة أولية في إعداد دواء شراب من مستخلص عشبي مع تسليمه في علبة واختيار تصميم مميز ووضع اسم تجاري مُبتكر له يعكس جودة وفعالية الدواء، بالإضافة إلى سعر الجمهور ووضع نشرة داخلية.


وجدير بالذكر أن هذا النشاط هدف إلى تعزيز التعاون الفعّال بين الطلاب وقدرتهم على تحويل المفاهيم النظرية إلى منتجات عملية قابلة للاستخدام، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم وتعزيز توجهاتهم نحو البحث والابتكار في ميدان الصيدلة.

جامعة جنوب الوادي تشارك في اجتماع مناهضة الآثار السلبية لختان الإناث وزواج الأطفال

جامعة الإسكندرية تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الـ 16 فن للموسم الثاني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ارض الواقع افضل الخدمات الابتكارية الدكتور احمد الشيخ تقديم افضل الخدمات

مواد متعلقة

جامعة الإسكندرية تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الـ 16 فن للموسم الثاني

أشرف صبحي يستقبل طلاب جامعة المنوفية خلال زيارته لمدينة المعرفة

بسبب الفول السوداني، فريق طبي بمستشفى جامعة بنها ينقذ حياة طفل

رئيس جامعة حلوان يؤكد أهمية مشاركة الجميع في نجاح المبادرات الإنسانية والاجتماعية

الأكثر قراءة

آمال ماهر تخرج عن صمتها وترد على أنباء زواجها من ثري إماراتي

10 آلاف جنيه في الساعة.. ضبط شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

محمد رمضان يعتذر للإعلامي عمرو أديب، والأخير يعلق

علاء ميهوب يقرر إيقاف مستحقات لاعبي فيوتشر بعد الخسارة من الزمالك

بدء التحقيق مع شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

بسبب الملوخية، إحالة مدير مدرسة وإداريين للتحقيق في مدرسة بميت غمر (صور)

جمال شعبان يحذر من إهمال عادة يومية تتسبب في الإصابة بالجلطات والوفاة

ضبط الراقصة فرسة في أحد الكباريهات

Advertisements

منوعات

المزيد

10 آلاف جنيه في الساعة.. ضبط شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

بسبب الملوخية، إحالة مدير مدرسة وإداريين للتحقيق في مدرسة بميت غمر (صور)

حداد في الفلبين بسبب موت آخر فيلة عن عمر 50 عاما

زيلينسكي يخدع مغنية روسية لتدلي باعترافات مثيرة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 30-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 30-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 30-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جنين.. كل ما تريد معرفته عن مخيم اللاجئين المكتظ بالسكان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نصيحة مهمة من أمين الفتوى للأزواج بسبب كثرة حلف الطلاق

حكم حلق اللحية، اعرف آراء الفقهاء

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتوبة

المزيد
الجريدة الرسمية