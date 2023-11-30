الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

جامعة الإسكندرية تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الـ 16 فن للموسم الثاني

جامعة الإسكندرية،
جامعة الإسكندرية، فيتو

 أعلنت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة جامعة الإسكندرية أسماء الفائزين الذين شاركوا في مسابقة الـ16 فن للموسم الثاني، وتسليمهم الجوائز وتكريمهم وذلك بمركز تنمية القدرات كلية التمريض.

ويأتي ذلك في إطار دعم جامعة الإسكندرية للحملة العالمية "حملة الـ16 يوم ضد العنف" والتى تستمر في الفترة من 25 نوفمبر وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة. 

وجاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية، والدكتورة إيمان يوسف وكيل كلية الطب، والعديد من رواد المجتمع المدني، وروتاري بقطاعاته الثلاثة (كابيتال - نيو ايرا - هاربر)، ولفيف من أعضاء مجلس إدارة ومنسقي الوحدة ومتطوعيها، والطلاب. 

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وأشارت الدكتورة منال فودة المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، أنه تم الإعلان عن الـ16 فائزا بمختلف المجالات، موضحة أن كل منهم فاز بجائزة مالية من جامعة الإسكندرية قدرها 1000 جنيه، وذلك دعمًا لكل طالب يرفض العنف ويناهضه ويدعم التوعية لرفضه عن طريق الفنون.

 

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الاسكندرية جامعه الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة

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