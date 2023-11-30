الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

جامعة جنوب الوادي تشارك في اجتماع مناهضة الآثار السلبية لختان الإناث وزواج الأطفال

جامعة جنوب الوادى،فيتو
جامعة جنوب الوادى،فيتو

 شاركت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة جنوب الوادى فى اجتماع مشروع مناهضة الآثار السلبية للممارسات التقليدية الضارة والمتعلقة بختان الإناث وزواج الأطفال بصعيد مصر، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

حيث ذكرت الدكتورة هالة خير سنارى أستاذ الصحة النفسية ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة أن هذا الاجتماع استهدف عرضا متكاملا للمشروع، وعرض لدور المؤسسات المختلفة في مناهضة قضايا ختان الإناث وزواج الأطفال، والخروج بمسودة لأهم الأدوار المتوقعة من المؤسسات وآلية عملها خلال الفترة القادمة، كما تم عرض جهود جامعة جنوب الوادي في  مجال الصحة الإنجابية ومناهضة جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة وكذلك الاحتفاء بالأيام العالمية الخاصة بالمرأة وذلك من خلال الندوات والدورات التدريبية وورش العمل المختلفة والقوافل التنموية والمعسكرات والمعارض الفنية التى تستهدف السعي إلى وجود بيئة جامعية آمنة خالية من جميع أشكال العنف ضد المرأة داخل الحرم الجامعي بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص لتحقيق التنمية المستدامة.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة جنوب الوادي مناهضة العنف ضد المرأة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة صعيد مصر خدمة المجتمع وتنمية البيئة

مواد متعلقة

محافظ قنا يشهد افتتاح فرع بنك مصر بمجمع الألومنيوم

أسعار الحديد اليوم الخميس 30-11-2023 في قنا

أسعار اللحوم اليوم الخميس 30-11-2023 في قنا

أسعار الدواجن اليوم الخميس 30-11-2023 في قنا

الأكثر قراءة

جمال شعبان يحذر من إهمال عادة يومية تتسبب في الإصابة بالجلطات والوفاة

بابا الفاتيكان يوبخ الرئيس الإسرائيلي فى مكالمة لم يعلن عنها، هذا أبرز ما جاء فيها

الإمارات تجدد وديعة بقيمة مليار دولار في البنك المركزي المصري حتى يوليو 2026

بسبب الملوخية، إحالة مدير مدرسة وإداريين للتحقيق في مدرسة بميت غمر (صور)

من بينهم الأهلي، ستة أندية يحق لهم الترشح لرئاسة رابطة الأندية الإفريقية

مشاهد صدمت الاحتلال الإسرائيلي، «بعد باي مايا» قبلة أسيرة إسرائيلية لقسامي تثير الجدل

كواليس تصوير ولاد رزق 3 في السعودية (صور)

ضمنهم خليفة شيكابالا، تعرف على رباعي الزمالك في منتخب الشباب

Advertisements

منوعات

المزيد

بسبب الملوخية، إحالة مدير مدرسة وإداريين للتحقيق في مدرسة بميت غمر (صور)

حداد في الفلبين بسبب موت آخر فيلة عن عمر 50 عاما

زيلينسكي يخدع مغنية روسية لتدلي باعترافات مثيرة (فيديو)

عرافة تخبر سيدة بأنها ستموت، ثم تقتلها لتؤكد صحة نبوءتها

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 30-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

ارتفاع سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية يتخطى 3150 جنيها

هل تمتلك شقق جنة بالطرح التكميلي حصة في الأرض؟

المزيد

انفوجراف

يصل من القاهرة لأسوان في 3 ساعات.. كل ما تريد معرفته عن أول قطار كهربائي سريع في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم حلق اللحية، اعرف آراء الفقهاء

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتوبة

نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها بشكل دائم

المزيد
الجريدة الرسمية