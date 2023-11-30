جامعة جنوب الوادي تشارك في اجتماع مناهضة الآثار السلبية لختان الإناث وزواج الأطفال
شاركت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة جنوب الوادى فى اجتماع مشروع مناهضة الآثار السلبية للممارسات التقليدية الضارة والمتعلقة بختان الإناث وزواج الأطفال بصعيد مصر، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
حيث ذكرت الدكتورة هالة خير سنارى أستاذ الصحة النفسية ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة أن هذا الاجتماع استهدف عرضا متكاملا للمشروع، وعرض لدور المؤسسات المختلفة في مناهضة قضايا ختان الإناث وزواج الأطفال، والخروج بمسودة لأهم الأدوار المتوقعة من المؤسسات وآلية عملها خلال الفترة القادمة، كما تم عرض جهود جامعة جنوب الوادي في مجال الصحة الإنجابية ومناهضة جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة وكذلك الاحتفاء بالأيام العالمية الخاصة بالمرأة وذلك من خلال الندوات والدورات التدريبية وورش العمل المختلفة والقوافل التنموية والمعسكرات والمعارض الفنية التى تستهدف السعي إلى وجود بيئة جامعية آمنة خالية من جميع أشكال العنف ضد المرأة داخل الحرم الجامعي بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص لتحقيق التنمية المستدامة.
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