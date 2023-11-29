مطار العريش يستقبل 10 أطفال مصابين من غزة لنقلهم للعلاج في تركيا

وصل قبل قليل 10 أطفال من مصابي غزة إلى مطار العريش تمهيدا لنقلهم إلى تركيا للعلاج.

وقالت مصادر في مطار العريش إن 10 سيارات إسعاف نقلت 10 آطفال مصابين من جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة من خلال معبر رفح إلى مطار العريش الدولي تمهيدا لنقلهم إلى دولة تركيا للعلاج بالمستشفيات التركية.



وفي سياق آخر قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن سفينة طبية فرنسية وصلت إلى ميناء العريش البحري، مساء أمس، حيث كان في استقبالها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المصري والدكتورة مي الكيلة، وزير الصحة الفلسطينية، في حضور وفد فرنسي رفيع المستوى.

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محافظ شمال سيناء: السفينة الفرنسية تستقبل 9 جرحى فلسطينيين

وأضاف المحافظ، خلال تفقد السفينة يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، أن السفينة "ديكسمود" من فئة الميسترال وهي عبارة عن مستشفي عائم بطاقة 40 سريرًا و25 سرير داخلي و15 سرير عناية متوسطة و5 أسرة عناية الأطفال، و2 غرفة عمليات مجهزة و20 طبيبًا فرنسيًا.