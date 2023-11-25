الدوري السعودي، تعادل سلبي بين أهلي جدة والشباب في الشوط الأول

الدوري السعودي، تعادل فريقا أهلي جدة والشباب، سلبيا بالشوط الأول ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من كلا الفريقين دون ترجمة حقيقية على مرمى أي منهما.

تشكيل الاهلي امام الشباب

وأعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه الأساسي، الذي سوف يواجه نظيره الشباب.



وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: عبد الله العمار، عبد الباسط هندي، روجر إيبانيز، بسام الحريجي.

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خط الوسط: فرانك كيسيه، محمد المجحد، جابري فيجا.

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خط الهجوم: ماكسيمان، فراس البريكان، رياض محرز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الشباب في المركز الحادي عشر، برصيد 15 نقطة.

تاريخ مواجهات الأهلي والشباب

والتقى الفريقان في 28 مواجهة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، شهدت 10 انتصارات للشباب مقابل 8 للأهلي، و10 تعادلات بين الفريقين، فيما يتفوق الأهلي في المعدل التهديفي، بتسجيل 44 هدفًا واستقبل 41 هدفًا من الليوث.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الشباب

وتُنقل مباريات الدوري السعودي على شبكة قنوات SSC السعودية، وتحديدًا قناة SSC 1HD

ويبحث أهلي جدة عن فوز غائب على الشباب منذ عام 2019، حين يستضيفه اليوم السبت، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن الجولة 14 من دوري روشن للمحترفين.



ومنذ فوز الأهلي على الشباب 4-0 خلال مواجهة الدور الثاني لموسم 2018-2019، التقى الفريقان 6 مرات على مستوى دوري المحترفين، فاز الأخير ب3 منها، وانتهى مثلها بالتعادل.

وتميل الكفة تاريخيًا لصالح الشباب على حساب الأهلي، بمواجهات الفريقين بعهد دوري المحترفين، حيث تواجها 28 مرة، نجح الأول في تسجيل الفوز 10 مرات، مقابل 8 انتصارات للأهلي، فيما آلت 10 مباريات بالتعادل.

وكان آخر لقاء جمع الفريقين بآخر جولة لموسم 2021-2022 في ملعب الملز، حيث انتهى بالتعادل السلبي، ليهبط بسببها الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث برصيد 26 نقطة، فيما يأتي الشباب في المركز 11 بـ15 نقطة.

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