الدوري السعودي ، يحل فريق أهلي جدة، ضيفا ثقيلا على نظيره أبها مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة 15 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة أمام أبها في الدوري السعودي



ويحتضن استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، مواجهة أبها ضد الأهلي في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة بينما يتواجد أبها في المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.

التشكيل المتوقع لأهلي جدة أمام أبها

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الأهلي السعودي كلا من:

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حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: روجر إيبانيز - بسام الحريجي - عبد الباسط هندي - عبد الله العمار.

خط الوسط: فرانك كيسي - محمد المجحد - جابري فيجا.

خط الهجوم: ألان ماكسيمان - فراس البريكان - رياض محرز.

كشفت تقارير صحفية، أن الإنجليزي رون جورلاي المدير التنفيذي السابق لتشيلسي، قريب للغاية من تولي منصب الرئيس التنفيذي لأهلي جدة ، خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك جولاري سيرة ذاتية تجعله من أفضل رؤساء الأندية في العقد الأخير خصوصا مع تشيلسي، وهناك عدة مهام تنتظره مع الأهلي.

وعانى أهلي جدة في الفترة الأخيرة، من هبوط على المستوى الفني، وانتقادات إعلامية وجماهيرية بسبب الصفقات والإصابات المتكررة.



وكشفت مصادر سعودية أن مجلس إدارة شركة الأهلي، حسم اختياره، بالتعاقد مع الإيطالي فريدريك ماسارا، لتولي منصب المدير الرياضي في النادي.

وتابع، أن الإعلان عن التعاقد مع المدير الرياضي الإيطالي، الجديد في الأهلي، سيتم الإعلان الرسمي عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تكون أولى مهام المدير الرياضي، بالاستعداد للميركاتو الشتوي، من أجل دعم الأهلي بصفقات قوية، تقدم مردود فني يساعد في عودة الراقي لمنصات التتويج المحلي.

أبرز المعلومات عن فريدريك ماسارا



كان أحد أبرز العناصر التي ساهمت في عودة ميلان لمنصات التتويج، والفوز بلقب الدوري الإيطالي.

أصبح مديرا رياضيا مرخصا في إيطاليا، منذ مايو 2011.

تولى مهمة المدير الرياضي في روما، عام 2016.

في عام 2019، تولى مهمة المدير الرياضي لنادي ميلان.

حصل على جائزة أفضل مدير رياضي في العالم عام 2022، مع زميله باولو مالديني.

وتعادل فريقا أهلي جدة والشباب، سلبيا خلال لقائهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من كلا الفريقين دون ترجمة حقيقية على مرمى أي منهما.