الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

كلمة سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأطراف في قمة المناخ 28 (فيديو)

الدكتور سلطان بن
الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، فيتو

 أعرب الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف COP28، عن امتنانه للقيادة المصرية لرئاسة مؤتمر COP27 الذي أقيم بشرم الشيخ العام الماضى.

وقال الجابر، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر البيئي الأكبر في العالم، مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ COP28 بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "انتظر العالم ليتغير"، إن الحضور اليوم جاء من مختلف أنحاء العالم وبأجيال مختلفة والجميع وضع على عاتقه مواكبة تغير المناخ وهى مسؤولية ضخمة، والإمارات تعد بأن مؤتمر COP28 هذا العام يحقق إنجازات عظيمة 

Advertisements

وانطلق، صباح اليوم المؤتمر البيئي الأكبر في العالم، مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ COP28 بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "انتظر العالم ليتغير".

ويجمع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة قادة العالم في لحظة حرجة للعمل المناخي التحويلي العالمي ومن أجل تنفيذ جدول أعماله الطموح، سيكون مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين شاملًا وشفافًا وعمليًا وموجهًا نحو النتائج.

ويعتبر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة لحظة تاريخية حيث سيقوم العالم بتقييم التقدم الذي أحرزه في اتفاقية باريس.

 

التقييم العالمي الأول

وسيوفر التقييم العالمي الأول (GST) تقييمًا شاملًا للتقدم المحرز منذ اعتماد اتفاق باريس، وسيساعد ذلك في موائمة الجهود المتعلقة بالعمل المناخي، بما في ذلك التدابير التي يتعين اتخاذها لسد الفجوات في التقدم.

وستعمل رئاسة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين على ضمان استجابة العالم من خلال خطة عمل واضحة.

وتشارك الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق والمبعوث الوزاري لـ مؤتمر المناخ COP27، في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المقرر عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة اكسبو دبي، حيث تسلم مصر رئاسة مؤتمر المناخ إلى دولة الإمارات، وتحرص على البناء على الزخم المحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 والمخرجات والمبادرات الناتجة عنه.

مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ 
 وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر ستعرض في المؤتمر جهود الدولة المصرية خلال فترة ترأسها لمؤتمر المناخ COP27، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا، حيث تم تحديد عام 2030 هدفًا للوصول إلى انتاج 42% من الطاقة المتجددة، وذلك بدلًا من عام 2035، وجهود تنفيذ برنامج "نوفي"، وما تم طرحه من حزم استثمارية خلال فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي.

txt

مؤتمر المناخ 28 يتبنى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والإمارات تساهم بـ100 مليون دولار

txt

انطلاق فعاليات جناح الأديان في مؤتمر المناخ 28 غدا

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مصر تشارك بجناح رسمي في المؤتمر، سيعرض العديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاعات المختلفة، وعدد من الأحداث الجانبية وفقًا للأيام الموضوعية للمؤتمر، وذلك بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، وأيضا أحداث جانبية للرعاة ومؤسسات القطاع الخاص، والجامعات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور سلطان بن أحمد الجابر انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 مؤتمر الأطراف COP28 دبي دولة الامارات مؤتمر المناخ 28 في الإمارات

مواد متعلقة

مؤتمر المناخ COP28، وزير الخارجية يدعو إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية (صور)

دقيقة حداد على شهداء غزة بمؤتمر المناخ 28

سامح شكري يسلم رئاسة الدورة الـ28 من مؤتمر المناخ إلى الإمارات

الأكثر قراءة

جمال شعبان يحذر من إهمال عادة يومية تتسبب في الإصابة بالجلطات والوفاة

بابا الفاتيكان يوبخ الرئيس الإسرائيلي فى مكالمة لم يعلن عنها، هذا أبرز ما جاء فيها

الإمارات تجدد وديعة بقيمة مليار دولار في البنك المركزي المصري حتى يوليو 2026

بسبب الملوخية، إحالة مدير مدرسة وإداريين للتحقيق في مدرسة بميت غمر (صور)

من بينهم الأهلي، ستة أندية يحق لهم الترشح لرئاسة رابطة الأندية الإفريقية

مشاهد صدمت الاحتلال الإسرائيلي، «بعد باي مايا» قبلة أسيرة إسرائيلية لقسامي تثير الجدل

كواليس تصوير ولاد رزق 3 في السعودية (صور)

ضمنهم خليفة شيكابالا، تعرف على رباعي الزمالك في منتخب الشباب

Advertisements

منوعات

المزيد

بسبب الملوخية، إحالة مدير مدرسة وإداريين للتحقيق في مدرسة بميت غمر (صور)

حداد في الفلبين بسبب موت آخر فيلة عن عمر 50 عاما

زيلينسكي يخدع مغنية روسية لتدلي باعترافات مثيرة (فيديو)

عرافة تخبر سيدة بأنها ستموت، ثم تقتلها لتؤكد صحة نبوءتها

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 30-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

ارتفاع سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية يتخطى 3150 جنيها

هل تمتلك شقق جنة بالطرح التكميلي حصة في الأرض؟

المزيد

انفوجراف

يصل من القاهرة لأسوان في 3 ساعات.. كل ما تريد معرفته عن أول قطار كهربائي سريع في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم حلق اللحية، اعرف آراء الفقهاء

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتوبة

نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها بشكل دائم

المزيد
الجريدة الرسمية