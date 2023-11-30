الخميس 30 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس مؤتمر المناخ 28 يشارك في افتتاح الجناح الصيني (صور)

سلطان الجابر، فيتو
سلطان الجابر، فيتو

 رحب الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ COP28 بالوفد الصيني في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وانضم إليهم في افتتاح جناح الصين.

وأكد الجابر أنهم يتطلعون إلى العمل بشكل تعاوني مع الصين والعالم في مفاوضات المناخ الرئيسية للحد من الانبعاثات وضمان اتخاذ قرار قوي بشأن التقييم العالمي.

وانطلق، منذ قليل المؤتمر البيئي الأكبر في العالم، مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ COP28 بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "انتظر العالم ليتغير".

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 ويجمع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة قادة العالم في لحظة حرجة للعمل المناخي التحويلي العالمي ومن أجل تنفيذ جدول أعماله الطموح، سيكون مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين شاملًا وشفافًا وعمليًا وموجهًا نحو النتائج.

ويعتبر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة لحظة تاريخية حيث سيقوم العالم بتقييم التقدم الذي أحرزه في اتفاقية باريس.

التقييم العالمي الأول

 وسيوفر التقييم العالمي الأول (GST) تقييمًا شاملًا للتقدم المحرز منذ اعتماد اتفاق باريس، وسيساعد ذلك في موائمة الجهود المتعلقة بالعمل المناخي، بما في ذلك التدابير التي يتعين اتخاذها لسد الفجوات في التقدم.

وستعمل رئاسة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين على ضمان استجابة العالم من خلال خطة عمل واضحة.

وتشارك الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق والمبعوث الوزاري لـ مؤتمر المناخ COP27، في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المقرر عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة اكسبو دبي، حيث تسلم مصر رئاسة مؤتمر المناخ إلى دولة الإمارات، وتحرص على البناء على الزخم المحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 والمخرجات والمبادرات الناتجة عنه.

وتشارك مصر بجناح رسمي في المؤتمر، سيعرض العديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاعات المختلفة، وعدد من الأحداث الجانبية وفقًا للأيام الموضوعية للمؤتمر، وذلك بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، وأيضا أحداث جانبية للرعاة ومؤسسات القطاع الخاص، والجامعات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني.

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