رفع 2360 طن قمامة ومخلفات تطهير الترع في الدقهلية (صور)

تشهد محافظة الدقهلية لليوم الثالث على التوالي استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع ورفع الأتربة والقمامة والتجميل وصيانة الحدائق بالمنطقة المركزية بشرق وغرب المنصورة وبمدينة طلخا، بمشاركة 18 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها.

وتمكنت الحملات من رفع 740 طن قمامة بلدية و1000طن ناتج تطهير و500 طن مخلفات صلبة و120 طن أتربة وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بمدينة طلخا..

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ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات،وتنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن..

ففي الدقهلية وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ولليوم الثالث علي التوالي وعلى مدار ثلاث ورديات استمرت أعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق المنطقة المركزية بشرق وغرب مدينة المنصورة وضواحيها وبنطاق مدينة ومركز طلخا بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.

وشملت مراكز ومدن ميت غمر وأجا والمنصورة والسنبلاوين وبني عبيد وتمي الأمديد ومحلة الدمنة وشربين وبلقاس ودكرنس ومنية النصر وميت سلسيل والكردي وحي شرق حي غرب المنصورة بالإضافة لمعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.

ومن جانبه أوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أن الحملة باشرت أعمالها بإشراف ومتابعة عصام حجاج مدير عام الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار وبمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة، مضيفا أنه استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة ورحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا لمتابعة تنفيذ أعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى بنطاق المنطقة المركزية وبنطاق مدينة ومركز طلخا.

وتم المرور على جميع القطاعات بجميع المناطق موضحا أن العمل بالحملة استمر بمشاركة 195 معدة نظافة ما بين سيارات قلاب حمولة 1و5 و10 و20 و25 طنا وسيارات كباس حمولة 16 متر مكعب وسيارة 6 أمتار وسيارات مياه ولودار وزواحف وعدد من المكنسيات وذلك بإشراف نواب رؤساء المراكز المشار إليها.

وقال رئيس جهاز النظافة إن أعمال الحملة بنطاق المنطقة المركزية شملت تشغيل المكنسيات بشارع الجيش وقناة السويس والجمهورية والمشاية والطريق السريع وكوبري سندوب وكورنيش مدخل المنصورة وتم رفع كفاءة النظافة العامة بشارع العبور وعبد السلام عارف والجلاء والشيخ حسانين و الطميهي وسندوب والمشاية والجمهورية وأحمد ماهر وحي الجامعة والطريق السريع والنخلة وكلية آداب والصدر وبورسعيد ومشعل وعزام ومحمد فتحي.

وسوق ستوته والعباسي وسامية الجمل والترعة ومبارك وأبو الليل والمرور وجيهان والثانوية والبدالة وتم تقليم أشجار شارع الجمهورية وترميم سور جراج الحملة الميكانيكية لحي غرب وتنظيف وترميم رصيف الجراج وتم رفع كفاءة النظافة العامة بشارع توشكي وابن زيد والزعفران والطريق السريع وأسفل كوبري الجامعة.

كما تم رفع كفاءة النظافة العامة بعزبة الصفيح والهاويس وشارع قناة السويس وسعد زغلول وبهرند والدراسات ومساكن الشناوى وشارع عبد المنعم رياض وشارع عبده معروف وشارع الجمهورية ومنطقة جديلة وعزبة عقل ومدينة السلام ومنطقة المختلط وسيدى يونس وشارع المديرية ومجمع المحاكم والهدى والنور وشارع الدراسات وخلف مديرية الأمن القديمة.

وشارع فخر الدين خالد وفي نطاق مركز ومدينة طلخا، تم رفع كفاءة النظافة العامة ورفع ناتج التطهير من قرية ميت الكرماء وبطريق المعاهدة وطريق المقابر وتم رفع مخلفات البلدية من تقسيم غنام والجزيرة رمانة وشارع رشاد والمهنية.

وقد أكد "المحافظ "على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.