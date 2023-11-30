الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

بسبب الملوخية، إحالة مدير مدرسة وإداريين للتحقيق في مدرسة بميت غمر (صور)

إحالة مدير مدرسة
إحالة مدير مدرسة وإداريين للتحقيق في مدرسة بميت غمر، فيتو

 كشفت جولة شنها اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، قيام إداريين بمدرسة بتقطيف الملوخية داخل مكاتبهم في أوقات العمل الرسمية. 

جانب من الضبط، فيتو

وقرر رئيس ميت غمر إحالة مدير المدرسة و2 من الإداريات للتحقيق بالشئون القانونية، وذلك لعدم انضباط الإشراف وعدم الانضباط في العمل.

جانب من الضبط 


 جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها رئيس المركز، اليوم الخميس، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومتابعة الاستعدادات داخل اللجان الانتخابية المعدة كمقرات للانتخابات الرئاسية المقبلة، برفقته أحمد حجازي، نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

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جانب من الضبط 

 وأظهرت الصور الخاصة بجولة رئيس المركز أثناء مروره على أحد المدارس، وجود كمية من الملوخية على المكتب بجوار الموظفين بالمدرسة، وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

وكلف إدارة التفتيش والمتابعة بمتابعة المدرسة، وتلافي أي ملاحظات وجدت أثناء الزيارة.

جاء ذلك "تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية للاطمئنان على جاهزيتها، والوقوف على مدى جاهزية المقار التي تم اختيارها لعقد اللجان الانتخابية بداخلها ومتابعة أعمال رفع كفاءتها، موجها باتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة، وتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية.

 حيث قام اللواء دكتور محمود ضياء الدين:- رئيس مركز ومدينه ميت غمر بجولة تفقدية  باستكمال جولاته التفقدية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية بمركز ومدينة ميت غمر، مؤكدا أن المدينة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل.

 حيث وجه إلي ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة باللجنة وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين،  موجها بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات.

وقد شدد اللواء دكتور محمود ضياء الدين على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي، بالإضافة إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، فضلا على توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة، وأيضا كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

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