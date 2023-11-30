الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يشهد فاعليات الاحتفال باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري (صور)

فاعليات الاحتفال
فاعليات الاحتفال باليوم العالمى للتراث السمعي والبصري،فيتو

شهد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية فاعليات الاحتفال باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري بمدرسة جلوري.

جانب من الفعالية

وقال شعبان إن اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري يوافق 27 اكتوبر من كل عام، واختير هذا اليوم التذكاري من قبل اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) في عام ٢٠٠٥  لزيادة الوعي بأهمية  الحفاظ على الوثائق الصوتية والسمعية البصرية المسجلة (الأفلام والتسجيلات الصوتية والمرئية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية).

Advertisements

جانب من الفاعليات

اليوم تحتفل  الدقهلية باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري  بمدرسة جلوري ضمن خطة اليونسكو لرفع مستوى الوعي العام وتوفير الفرص للاحتفال بجوانب محلية أو وطنية أو دولية محددة للتراث وذلك من اجل تسليط الضوء على إمكانية الوصول إلى المحفوظات ولرفع المكانة الثقافية للتراث السمعي البصري؛ وإبراز التراث السمعي البصري المهدد بالخطر. 

وأقامت  مدرسة جلورى فاعلية احتفالية اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري واستهلت الفاعلية  بالسلام الجمهوري ثم تلاوة  آيات من الذكر الحكيم  

وتم تقديم عرض تقديمي عن التراث السمعى والبصرى، واستعراض بعنوان الجمال معاملة، وعرض مسرحي بعنوان التراث هو الكنز، واختتمت الفاعلية بإستعراض  بعنوان ( فى حب مصر).

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30-11-2023 في بداية التعاملات

طلب إحاطة بشأن أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وزارة التربية والتعليم ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليوم العالمي للتراث العلم والثقافة التراث السمعي البصري الاحتفال باليوم العالمي

مواد متعلقة

تعليم دمياط يحصد المركزين الأول والرابع من مؤسسة جوتة الألمانية في مسابقة اكتشف التاريخ

وكيل تعليم دمياط يتابع انتظام سير العملية التعليمية

تنبيه عاجل من تعليم القاهرة بشأن استلام المعلمين الجدد العمل بالمدارس

وكيل "تعليم دمياط" يتابع استعدادات لجان انتخابات الرئاسة بالمدارس

الأكثر قراءة

منتخب مصر يتقدم في تصنيف الفيفا

عرافة تخبر سيدة بأنها ستموت، ثم تقتلها لتؤكد صحة نبوءتها

إنجي حمادة بعد اتهامها بنشر محتوى غير أخلاقي: كروان مشاكل هو اللي نشر فيديو المطبخ

بشارة واكيم، ضحى بمهنة العظماء بسبب الفن، "شنبه" وراء طرده من البيت، ومات كمدا بسبب تعليقات الجمهور

قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب المتغيبين بالمدارس

غضب عارم بسبب ملابس ميلانيا ترامب في جنازة روزالين كارتر

سنواصل توزيع السلاح على المدنيين، تعليق صادم من نتنياهو على هجوم القدس

وليد صلاح الدين: إمام عاشور مستقبل الكرة المصرية وهذه رسالتي إلى كولر

Advertisements

منوعات

المزيد

عرافة تخبر سيدة بأنها ستموت، ثم تقتلها لتؤكد صحة نبوءتها

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الخميس 30-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

غضب عارم بسبب ملابس ميلانيا ترامب في جنازة روزالين كارتر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30-11-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الخميس 30-11-2023 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 30-11-2023

أسعار الجبس اليوم الخميس 30-11-2023 في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

5 حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيل صاحب الحنجرة الذهبية، محطات لا تنسى في حياة عبد الباسط عبد الصمد

كل ما تريد معرفته عن سنة الفجر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية