وكيل تعليم الدقهلية يشهد فاعليات الاحتفال باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري (صور)
شهد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية فاعليات الاحتفال باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري بمدرسة جلوري.
وقال شعبان إن اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري يوافق 27 اكتوبر من كل عام، واختير هذا اليوم التذكاري من قبل اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) في عام ٢٠٠٥ لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الوثائق الصوتية والسمعية البصرية المسجلة (الأفلام والتسجيلات الصوتية والمرئية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية).
اليوم تحتفل الدقهلية باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري بمدرسة جلوري ضمن خطة اليونسكو لرفع مستوى الوعي العام وتوفير الفرص للاحتفال بجوانب محلية أو وطنية أو دولية محددة للتراث وذلك من اجل تسليط الضوء على إمكانية الوصول إلى المحفوظات ولرفع المكانة الثقافية للتراث السمعي البصري؛ وإبراز التراث السمعي البصري المهدد بالخطر.
وأقامت مدرسة جلورى فاعلية احتفالية اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري واستهلت الفاعلية بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم
وتم تقديم عرض تقديمي عن التراث السمعى والبصرى، واستعراض بعنوان الجمال معاملة، وعرض مسرحي بعنوان التراث هو الكنز، واختتمت الفاعلية بإستعراض بعنوان ( فى حب مصر).
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