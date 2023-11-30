الخميس 30 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

قرار عاجل لرئيس الوزراء بشأن المباني القديمة للوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء،فيتو

كلَّف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإغلاق المباني القديمة للوزارات نهائيًا، والاكتفاء بأعمال التأمين والصيانة لها؛ حتى تنتهى مجموعات العمل المُكلَفة بالاستغلال الأمثل لهذه الأصول التي تمتلكها الدولة من خطة أعمالها.

مدبولى: انتقال 48108 موظفين للعاصمة الإدارية، و80% نسبة إشغال الوحدات السكنية بمدينة بدر

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يتابع أيضًا مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقف انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم انتقال 48108 موظفين حتى الآن.

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 كما تتم متابعة موقف إشغال الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من حي "زهرة العاصمة" لإسكان الموظفين بمدينة "بدر"، مشيرًا إلى أن هناك نسبة كبيرة من الإشغال، تصل إلى نحو 80%، ومُوجهًا بسرعة تسليم المرحلتين الثانية والثالثة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

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المباني القديمة للوزارات العاصمة الإدارية الجديدة حي زهرة العاصمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدينة بدر

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