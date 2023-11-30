الخميس 30 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

قرار عاجل للحكومة بشأن توصيات اللجنة الوزارية الهندسية والتعويضات

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فيتو

قرارات مجلس الوزراء اليوم،اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لـ 90 مشروعًا، لوزارات: النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والخارجية، وكذلك محافظة دمياط، وصندوق التنمية الحضرية.

كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 64 المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2023، بإجمالي قيم النسب المستحقة للمتعاقدين، وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

آخر قرارات مجلس الوزراء اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 

 ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.

وتمت مناقشة عدد من  قرارات مجلس الوزراء والموافقة عليها كالتالي: 

- وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوقيع اتفاق تعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية لإقامة مشروع محطة شمسية، بقدرة 1 جيجاوات، مع تخزين الطاقة الكهربية باستخدام بطاريات تخزين، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة مشروعات الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.  

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- وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة التفاهم التي يتم بموجبها التصريح للشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة "STATE GRID"، الدخول للأراضي التي تحددها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك للبدء في إجراء الدراسات والقياسات اللازمة لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية المقدم من الشركة بقدرة إجمالية 10 جيجاوات.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للتوسع في تنفيذ مشروعات كبرى لإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.  

-  وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في صناعة المستلزمات والأدوات الرياضية؛ وذلك بغرض إنشاء عدد 30 ملعب بدل تنس بالمنشآت الشبابية والرياضية، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، للعام المالي 2023 – 2024.

وتأتي هذه الموافقة في ضوء رؤية الوزارة بشأن النهوض بالمنشآت الرياضية والشبابية مدعمة ببرنامج زمني تنفيذي وتمويلي لإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، بما يتيح الفرصة لإنجاز الأعمال والمشروعات بالكفاءة المطلوبة والزمن المحدد، والجودة المطلوبة، تحقيقا للرؤية الشاملة للدولة في هذا الشأن.

- وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة أسيوط التعاقد لتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة الاستثمارية اللوجيستية المتكاملة للصناعات المتصلة بمحصول الرمان والفواكه والخضراوات والمحاصيل الزراعية الأخرى بالكوم الأحمر بمركز البداري بالمحافظة.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة النيل، وذلك فيما يخص تعديل مُسمى "كلية هندسة البترول والتعدين" ليصبح "كلية هندسة الطاقة والبيئة"، وذلك وفق رؤية تستهدف تصميم مسارات تعليمية تتماشى مع احتياجات سوق العمل، مع العمل على تطوير مهارات الخريجين لتعزيز مخرجات التعليم الجامعي.

- وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد، وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وشملت تلك الطلبات، طلب وزارة المالية بشأن توريد أجهزة وتقديم الدعم الفني لمنظومة التصديق الالكتروني الحكومية، وكذا طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لحصر وتصنيف المحاصيل الاستراتيجية الشتوية لموسم 2023/2024، وكذا المحاصيل الاستراتيجية الصيفية لموسم 2024، إلى جانب طلب مقدم من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن بعض الإنشاءات والتوريدات الخاصة بها، وتم التأكيد فيما يخص تلك الطلبات، على ضرورة الالتزام بالضوابط المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، وكذلك مناسبة الأسعار محل التعاقد، فضلًا عن ضمان التنفيذ المطابق للشروط والمواصفات. 

- وافق مجلس الوزراء على قيام المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بطرح مناقصات محدودة لشراء الأجهزة الأساسية والمُساعدة في عمليات رصد الزلازل، وذلك ضمن قيام المعهد بشكل دوري بتحديث التجهيزات الخاصة بعمله، في إطار التكليفات الصادرة بمواصلة إجراءات الدولة للتعامل مع الكوارث الناجمة عن الزلازل وتوفير ما يلزم لضمان استمرار المتابعة ورصد النشاط الزلزالي.

- وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب المجلس الأعلى للأزهر التصرف بنظام التأجير للمبنيين، اللذين يشغلهما المعهد الفني للعلوم والتكنولوجيا ودار أيتام تابعة لجمعية وليد زين الدين للأعمال الخيرية، والكائنين بشارع صلاح الدين إبراهيم بمنطقة الإسكان الصناعي بمنطقة السيوف بمحافظة الإسكندرية.
 

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