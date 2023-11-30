وفد البرلمان العربي يزور الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام (صور)

قام وفد البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بزيارة الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بدور مصر المحوري في تحقيق التهدئة في قطاع غزة وجهودها في استقبال وإيصال المساعدات الإغاثية إلى القطاع، فضلًا عن استقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.



وكان وفد البرلمان العربي قد أجرى زيارة إلى معبر رفح البري تفقد خلالها شاحنات المساعدات، فيما استهل الوفد زيارته للمحافظة بلقاء محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة.

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