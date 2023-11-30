الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

تعليم دمياط يحصد المركزين الأول والرابع من مؤسسة جوتة الألمانية في مسابقة اكتشف التاريخ

الفائزين في مسابقة
الفائزين في مسابقة اكتشف التاريخ،فيتو

    

حصدت مديرية التربية والتعليم بدمياط، المركزين الأول والرابع على مستوى الجمهورية، في مسابقة «اكتشف التاريخ» المقدمة من معهد جوتة الألماني المقامة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

حيث حصلت الطالبة سلمي محمد حراز من مدرسة رياض الصالحين بدمياط الجديدة علي المركز الأول علي مستوى الجمهورية عن بحث جسر الحضارة كوبري دمياط التاريخي تحت إشراف شيماء صلاح معروف المعلمة المشرفة وانجي عادل محمد موجه إدارة كفر البطيخ ودمياط الجديدة.

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كما حصل الطالبان محمود ومصطفي مجدى الاكرادي من مدرسة دمياط الثانوية العسكرية علي المركز الرابع علي مستوى الجمهورية عن بحث مدينة راس البر تحت اشراف منى حسين عز الدين معلمة المادة واحمد محمد مسعد موجه ادارة دمياط.

وهنأ المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطلاب الفائزين والسيد راجح موجه عام الدراسات الاجتماعية للفوز بالمركزين الأول والرابع جمهوري، والحصول على درع التميز من معهد جوتة الألماني، والمشرفين على المشروعات الفائزة.

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