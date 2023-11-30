ضوابط الورقة الامتحانية لطلاب المرحلة الابتدائية بمادة العلوم

حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط الورقة الامتحانية ومواصفات امتحان العلوم الفصل الدراسي الأول 2023/2024 لطلاب المرحلة الابتدائية بصفوفها الثلاثة الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي

وأكد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة العلوم على مستوى صفوف المرحلة الابتدائية:

مواصفات امتحان العلوم

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي 2023/2024.

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- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للتلاميذ.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفى الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة الصف، المادة، الزمن، الدرجة الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة، تاريخ الامتحان)

-جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها؛ حجم الخط، نوع الخط، المسافات بين السطور ،الهوامش، العناوين، تعليمات الأسئلة، جودة الطباعة، الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

- أن تتضمن جزئيات السؤال الواحد أكثر من وحدة من وحدات المقرر الدراسي للصفوف الدراسية الثلاث.

- تتضمن أسئلة الورقة الامتحانية نواتج التعلم المعتمدة من مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية المتضمنة بوحدات المقررات الدراسية الثلاث طبعة 2023/2024.

- زمن الإجابة على الورقة الامتحانية ساعة ونصف شاملة وقت المراجعة.

-عدم تكرار مضمون السؤال أو صياغته بصورة أخرى لنفس الجزئية داخل الامتحان الواحد.

- أن يكون للسؤال الواحد إجابة واحدة محددة مع البعد عن الاحتمالات.

-أنواع الأسئلة المتضمنة بالورقة الامتحانية

- الأسئلة الموضوعية وتشمل « الاختيار من متعدد، الإكمال المقيد، المزاوجة، صح وخطا، إعادة الترتيب ).

- الأسئلة المقالية وتشمل ( الشرح، الوصف التفسير، اذكر السبب، ماذا يحدث لو، التوضيح، المقارنة، التصنيف، ما النتائج المترتبة، التعليل.

- بالنسبة للاختبار المترجم لطلاب مدارس اللغات توضع الأسئلة والمصطلحات من الكتاب المدرسي المترجم بنفس الأسلوب وألا تتم ترجمة الاختبار ترجمة حرفية إلى اللغة المقابلة مباشرة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا على النحو التالي:

- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًّا.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.