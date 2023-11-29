توجيه عاجل من التعليم لطلاب المرحلة الابتدائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفيرها شرح الدروس لطلاب المرحلة الابتدائية من خلال تحميل تطبيق مدرستنا.

طلاب المرحلة الابتدائية

ووجهت وزارة التربية والتعليم طلاب "المرحلة الابتدائية" إلى ضرورة متابعة الشرح من خلال قناة مدرستنا 1.

قناة مدرستنا

وأكدت الوزارة التطبيق يتيح للطلاب متابعة شرح كل المناهج التعليمية، بخلاف إمكانية مشاهدة الدروس التى فاتته عبر مواعيد القناة تقدروا تشوفوا جميع الحلقات على تطبيق "مدرستنا بلس ".

يتم تحميل لمستخدمي نظام أندرويد:

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https://bit.ly/3uW48Wk

لمستخدمي نظام IOS:

https://apple.co/3ulN4Kb

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا على النحو التالي:

- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًّا.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.