الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

توجيه عاجل من التعليم لطلاب المرحلة الابتدائية

وزارة التربية والتعليم،
وزارة التربية والتعليم، فيتو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفيرها شرح الدروس لطلاب المرحلة الابتدائية من خلال تحميل تطبيق مدرستنا.

طلاب المرحلة الابتدائية  

ووجهت وزارة التربية والتعليم طلاب "المرحلة  الابتدائية" إلى ضرورة متابعة الشرح من خلال قناة مدرستنا 1.

قناة مدرستنا 

وأكدت الوزارة التطبيق يتيح للطلاب  متابعة شرح كل المناهج التعليمية، بخلاف إمكانية مشاهدة الدروس التى فاتته عبر مواعيد القناة تقدروا تشوفوا جميع الحلقات على تطبيق "مدرستنا بلس ".

txt

محافظ الجيزة يوافق على استحداث بعض المهن في مدارس التعليم الفني

txt

وزير التعليم العالي يتابع تطورات مشروع الخرسانة المضيئة مع أكاديمية البحث العلمي

يتم تحميل لمستخدمي نظام أندرويد:

Advertisements

https://bit.ly/3uW48Wk

لمستخدمي نظام IOS:

https://apple.co/3ulN4Kb

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا على النحو التالي:
- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر  ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.
- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤. 
- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 
- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًّا. 

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما. 
- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

طلاب المرحلة الابتدائية قناة مدرستنا وزارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة

لتعويض فتوح، لاعب جزائري تحت الاختبار في الزمالك مع فريق 2003

بالأسماء، حماس تعلن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين لديها بسبب القصف على غزة

غموض كارثة غرق سفينة الشحن المصرية بسواحل اليونان يثير الشكوك.. تحمل 6 آلاف طن ملح.. اختفت بعد ساعة من استغاثة الربان.. غرق طاقمها والأهالي يبحثون عن مالكها

الموت يفجع أرملة الشهيد أحمد منسي

شائعات حول علاقة صاحبة الجلالة بمذيع بريطاني

قرار جديد من مصلحة الجمارك بشأن تصدير الرمان (مستند)

تعرف على موعد انتهاء عقدي محمد حمدي وأسامة جلال مع بيراميدز

غدا، الاقتصادية تُحاكم اليوتيوبر هشام متولى بتهمة التعدي على قيم المجتمع

Advertisements

منوعات

المزيد

شائعات حول علاقة صاحبة الجلالة بمذيع بريطاني

أغرب رقم قياسي في جينيس، أب يدفع عربة تحمل أطفاله

مفاجآت مذهلة عن حياة العائلة المالكة البريطانية، في كتاب جديد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 29-11-2023 في بداية التعاملات

حالة الطقس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق (فيديو)

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقته بالهموم والحزن وقلة الرزق وكثرة الديون

دعاء المولود الجديد، أفضل ما يقال لشكر الله على المولود

الجامع الأزهر: النبي طيلة حياته كان يعمل على تنمية الوعي العقدي عند الناس

المزيد
الجريدة الرسمية