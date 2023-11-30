الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الفيوم يتابع خطط الرصف في الموازنة الاستثمارية الحالية والمنتهية

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو

 تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الموقف التنفيذي لمشروعات خطة الرصف الاستثمارية والعاجلة، للعام المالي 2022/ 2023، والخطة الجديدة لعام 2023/2024، بجميع مراكز وقرى المحافظة، لتيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات، موجهًا بمراجعة كافة الطرق المدرجة بخطة الرصف للتأكد من إنهاء كافة أعمال شبكات المرافق بها، وآليات تسريع العمل بمشروعات الرصف الجارية لإنهائها في أسرع وقت ممكن، لتوفير السيولة المرورية والتيسير على المواطنين، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بديوان عام محافظة الفيوم.

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المشروعات المدرجة بالخطة

 وتناول مناقشة ومراجعة مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/ 2023، وكذا المشروعات المدرجة بخطة الرصف الجديدة لعام 2023/2024، بكل مركز من مراكز المحافظة، بحسب الاحتياجات الفعلية لكل مركز، والتي سيتم طرحها من خلال الهيئة العامة للطرق، أو من خلال مديرية الطرق، وفي هذا الصدد أكد محافظ الفيوم، على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بأعمال الرصف، وشركات المرافق، لتذليل أية عقبات وتيسير كافة الإجراءات اللازمة، للبدء في تنفيذ الأعمال والانتهاء منها في مواعيدها المقررة.

حصر المشروعات العاجلة

 ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بحصر عمليات تتصل بالرصف أو الحوائط الساندة بشكل عاجل، ليتم تنفيذ أعمالها من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى داخل نطاق الوحدات المحلية، بما يسهم في رفع كفائة البنية التحتية للوحدات المحلية وخاصة في قطاع الطرق، موجهًا بتشكيل لجنة من التخطيط ومتابعة الخطة، ومديرية الطرق، ومجالس المدن لتحديد أولويات العمليات التى سيتم تنفيذها، بجانب تحديد المواقع التى سيتم تنفيذها بمدينة الفيوم من خلال صندوق التنمية الحضرية.

استكمال المشروعات القائمة

وشدد محافظ الفيوم، على سرعة استكمال مشروعات الرصف الجاري العمل بها، والانتهاء من جميع الأعمال في مواعيدها المحددة، وفقًا للمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة، لتيسير حركة السير أمام السيارات والمارة، خاصة طريق الفيوم / القاهرة، والطريق السياحي جنوب بحيرة قارون، وطريق دائري الفيوم / إطسا، ومنطقة   كمين بركات، وطريق الريان، والطرق ذات الكثافات المرورية العالية بمختلف المراكز، مشيرًا إلى أن تلك الأعمال تأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق الرئيسية والفرعية.

واستعرضت رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بديوان عام محافظة الفيوم، الطرق الجاري رصفها بمختلف أنحاء المحافظة، من خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، وبيان أطوالها، ونسب تنفيذها، وتوقيتاتها الزمنية للانتهاء من أعمالها، إضافة لاستعراض الطرق المدرجة بخطة الرصف للعام المالي 2023/2024، بمختلف مراكز المحافظة، والتداخلات المتعلقة بها بشأن أعمال شركات المرافق.

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