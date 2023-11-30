الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس البرلمان العربي يزور معبر رفح البري

معبر رفح، فيتو
معبر رفح، فيتو

زار عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي معبر رفح البري، تفقد خلالها شاحنات المساعدات أمام المعبر، وذلك في حضور أعضاء البرلمان العربي والمجموعة البرلمانية بشمال سيناء.

رئيس البرلمان العربي يزور معبر رفح البري

وثمن رئيس البرلمان العربي، دور مصر المحوري في تحقيق التهدئة في قطاع غزة وجهودها في استقبال وإيصال المساعدات الإغاثية إلى القطاع، مطالبا  بمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة.

وكان رئيس البرلمان العربي استهل زيارته للمحافظة بلقاء المحافظ، اذ استعرض محافظ شمال سيناء، الجهود التي تبذلها مصر في استقبال وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة واستقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

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كان استقبل محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، اليوم، وفد من البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء، في حضور أعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة.

محافظ شمال سيناء يستجيب لطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة للالتحاق بنظام الخدمات بالثانوية العامة

محافظ شمال سيناء يستقبل وفد البرلمان العربي (صور)

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