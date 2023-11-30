تحقيقات موسعة حول إشعال شاب النيران داخل مخبز بعين شمس

طلبت نيابة شرق القاهرة تحريات الأجهزة الأمنية حول إشعال شاب النيران داخل مخبز بمنطقة عين شمس، ما أسفر عن وفاة عامل وإصابة آخرين، بسبب خلافات بينهم.

أقوال المصابين

وانتقلت النيابة إلى مكان الحريق، وأجرت معاينة، وتستمع لأقوال المصابين، وأكدوا أن حدثت مشادة كلامية بينهم وبين سائق يحمل ذات الجنسية، لقيامهم باتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل المخبز، قام على إثرها الأخير بإحضار زجاجة بها مادة سريعة الاشتعال "بنزين" وإلقائها بداخل المخبز.

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معاينة النيابة للحريق

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب في مخبز بالطابق الأرضي بالعقار، نتج عنه وفاة عامل يحمل جنسية إحدى الدول، متأثرًا بإصابته بحروق، وإصابة مالك المخبز، وعامل بذات المخبز، يحملان جنسية إحدى الدول، مصابان بحروق متفرقة بالجسم، واحتراق بعض محتويات المخزن.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق بمخبز بمنطقة عين شمس، مما أسفر عن وفاة عامل وإصابة آخرين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم السيطرة عليه، وتمت عملية إخلاء المخبز من الموجودين بداخله.

اعتراف المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

دور الحماية المدنية في مواجهة الحرائق

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى، ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني، وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية فى الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.