الخميس 30 نوفمبر 2023
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حوادث

إحالة متهم هارب من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده إلى مصلحة السجون

إحالة متهم،فيتو
إحالة متهم،فيتو

 أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الخميس، متهما هاربا من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده بعد القبض عليه إلى مصلحة السجون لتنفيذ الأحكام.

وأمرت النيابة بحبس المتهم "أحمد.م"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمر بإخطار مصلحة السجون لرفع اسمه بعد القبض عليه.

 البداية كانت عندما تم تداول موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن التماس أحد الأشخاص تنفيذ حكم قضائى صادر لصالحه ضد آخر مقيم بالقاهرة.

بالفحص تبين أن (المشكو فى حقه - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) "مطلوب للتنفيذ عليه فى عدد 210 أحكام قضائية منهم الحكم الوارد بالالتماس المُشار إليه بتهمة "تبديد" والمقضى فيها بالحبس " سنتين، وكفالة مالية").
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده.

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 وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعد انتهاء التحقيقات، أمرت بإحالته إلى السجن.

عقوبة القتل العمد 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

شروط التشديد

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

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