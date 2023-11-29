الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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اقتصاد

خبير أسواق مال: المؤشر الرئيسي EGX70 الوجهة الجديدة للمستثمرين بسبب الضغط الشرائي

مؤشرات البورصة المصرية،
مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

قال محمد حسين خبير أسواق المال، إن هناك ضغطًا شرائيًّا في الأسهم القيادية بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، مؤشر إيجي إكس 30، وهو الأمر الذي نتج عن الشراء المكثف من المستثمرين لتلك النوعية من الأسهم.

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وأضاف لــ “فيتو”: "بسبب الضغط الشرائي بالمؤشر الرئيسي،  EGX70 هو الوجهة الجديدة للمستثمرين هذا جعل المستثمرين يفضلون الشراء في أسهم ايجى اكس 70، أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة لفك حالة التشبع وإعطاء فرصة لأسهم مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصعود التدريجي".

محمد حسين، فيتو 

 

المؤشر الرئيسي  EGX30

تحرك المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أمس على وتيرة إيجابية صاعدة ويلامس المستوى 25.848.75 نقطة  حيث دفعت القوة الشرائية المؤشر على الارتفاع القوي بجلسة آخر الأسبوع الماضى ليستطيع اختراق مستوى المقاومة الثاني الذي يكمن عند 2500 نقطة ومن ثم الإغلاق أعلاه عند حاجز الـ 25500 نقطة ومن ثم إذا استطاع المؤشر تأكيد هذا الاختراق بجلسة أمس عن طريق الاحتفاظ بالتداول أعلى مستوى الـ 25000 نقطة - 25500. 

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البورصة المصرية، فيتو 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

 كما تحرك المؤشر بوتيرة إيجابية صاعدة عند المستوى 5.133.95 نقطة  حيث يشهد المؤشر ارتفاعا طفيفا بجلسة اليوم ليستطيع التأكيد على الاختراق للمستوى 5.033.79 نقطة، حيث أن المستهدف للمؤشر هو استهداف مستوى جديد عند المستوى 6000 نقطة، حيث أن هناك بيعا قويا مستمرا بجلسة الأسبوع الماضي الخميس والآن المؤشر مؤهل لاختراق المستوى 5000 – 5500 – 6000 وتلك هي نقط ارتداد قوية حتى يحسن اتساع المؤشر ويؤهله  على تحقيق السيناريو الإيجابي. 

التحليل الفني، فيتو 

 

حركة تداولات الأسبوع الماضي 

 جاءت حركة التعاملات بشكل ضعيف حيث لم يتم تسجيل عدد عمليات تداول بشكل كبير بختام تعاملات الخميس بالبورصة المصرية، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.04 % عند مستوى 25.540 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% عند مستوى 30505 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% عند مستوى 10740 نقطة.

 

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عمليات التداول بختام تعاملات البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، بإجمالي عدد عمليات وصلت إلى 114 ألف عملية تدول، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.04 % عند مستوى 25.540 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% عند مستوى 30505 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82%  عند مستوى 10740 نقطة.

 

 

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.50 % عند مستوى 5.058.73 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 00.79 % عند مستوى 7436.47 نقطة. 

 

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