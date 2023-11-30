بعد تصادم 3 سيارات، انتظام حركة المرور على طريق أسيوط الغربي

انتظمت حركة المرور على طريق أسيوط الغربي، في الجانبين بعد توقف دام أكثر من ساعتين، بسبب حادث تصادم بين 3 سيارات، وتمكنت إدارة مرور الفيوم بالتعاون مع إدارة تأمين الطرق والمنافذ من إزالة أثار الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ لمدير أمن الفيوم

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء ثروت المحلاوي، قد تلقي إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتصادم 3 سيارات على طريق أسيوط الغربي، ووقوع مصابين من بين ركاب السيارات الثلاث، ما أدى إلى توقف حركة السير على جانبي الطريق.

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انتقلت على الفور قوة من إدارتي المرور وتأمين الطرق التابعتين إلى مديرية أمن الفيوم، إلى موقع البلاغ على طريق أسيوط الغربي، وتبين أن سيارتين ملاكي تصادمتا مع سيارة ميكروباص، محملة ركاب، على طريق أسيوط الغربي، باتجاه القاهرة، في نطاق محافظة الفيوم، مابين طامية، ومدخل جرزا، ما أدى إلى إصابة 16 من ركاب السيارات الثلاث.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي، والفيوم العام، بواسطة 8 سيارات إسعاف، كانت هيئة الإسعاف بالفيوم قد دفعت بهم إلى موقع البلاغ على طريق أسيوط الغربي، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم، وحالتهم العامة مستقرة، وانصرف من المستشفى الحالات البسيطة.

تقرير فني عن الحادث

وتحرر محضر بالحادث، وتم إخطار النيابة المختصة، التي قررت ندب خبير فني لإعداد تقرير تفصيلي عن أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل سيارة من السيارات الثلاث، وطلبت سرعة تحريات إدارة البحث الجنائي عن الواقعة وتولت التحقيق.

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