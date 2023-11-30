الخميس 30 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يواصل الانخفاض في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم،
أسعار الأسماك اليوم، فيتو

 أسعار الأسماك اليوم، سجلت  أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس 30-11-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الخميس

 البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الخميس، حيث تراوح سعر بلطي ممتاز كبير من 64 إلى 68 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 53 إلى 63 جنيها، سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه، كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الخميس

 وسجل سعر بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 65 إلى 105 جنيهات، قشر بياض من 65 إلى 105 جنيهات، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 100 جنيه في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سبيط من 200 إلى 320 جنيه، سمك موسى من 120 جنيهًا إلى 310 جنيهات، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، سمك برانيس إسكندراني من 60 إلى 100 جنيه.

وتراوح سعر مكرونة خليجي من 60 إلى 76 جنيهًا، مكرونة سويسي من 60 إلى 100 جنيه، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 220 جنيهًا في سوق العبور اليوم الخميس

وتراوح  سعر كابوريا من 40 إلى 220 جنيهًا، سابيا من 200 إلى 320 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، مرجان ممتاز من 54 إلى 70 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 38 إلى 50 جنيهًا، سعر كاليماري من 200 إلى 320 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا.

وسجل سعر سمك دنيس من 100 إلى 190 جنيهًا، بربون ممتاز من 60 إلى 70 جنيهًا، بربون متوسط الحجم سعر من 45 إلى 55 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الخميس

 وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الخميس، سعر جمبري طازج متوسط الحجم من 190 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، جمبري جامبو من 425 إلى 485 جنيهًا، جمبري كبير الحجم من 300 إلى 410 جنيهات.

وتراوح سعر جمبري متوسط الحجم مجمد من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج صغير من 80 إلى 180 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الخميس

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الخميس، تراوح سعر كيلو بوري وسط بسعر 65 إلى 75 جنيهًا، كيلو بوري ممتاز كبير من 80 إلى 110 جنيهات.

وتراوح سعر وقار من 65 إلى 140 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا،  مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا.

وسجل سعر شعور من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا، سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم الخميس 30-11-2023 بالدقهلية

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أسعار الأسماك اليوم الخميس 30-11-2023 في قنا

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