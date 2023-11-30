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رياضة

نادي 6 أكتوبر يكرم أبطاله الدوليين في حضور رؤساء الاتحادات الرياضية (صور)

نادي 6 أكتوبر يكرم
نادي 6 أكتوبر يكرم أبطال الدوليين، فيتو

كرم مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي برئاسة دكتور عبد اللطيف صبحي، أبطال النادي الدوليين، في حضور عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية.

حفل تكريم أبطال نادي 6 أكتوبر الدوليين 

شهد حفل تكريم أبطال نادي 6 أكتوبر، حضور المهندس ياسر إدريس نائب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد السباحة، الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة، المستشار محمد مصطفي رئيس اتحاد التايكوندو، الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري للكونغ فو، الدكتور سيف شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، والمهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بالإضافة إلى المستشار عبد الناصر خطاب رئيس النادي السابق.

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نادي 6 أكتوبر يكرم أبطال الدوليين في حضور رؤساء الاتحادات الرياضية، فيتو 

وكرم مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر كلا من منة الحناوي أحسن لاعبة في بطولة العالم لكرة اليد 2004، وأبطال التايكوندو علي محمد حسين، ولي لي عبد اللطيف وجومانة أحمد وسلمي عبد الفتاح، ومحمد عماد ومعاذ محمد، ويوسف مصطفى، وكرمه أحمد، وأحمد عبد الله، وأحمد أيمن، وبطل  الكونغو فو سيف الله محمد، ومدحت علي بطل السباحة لذوي الهمم، ومايكل عزمي ثاني أفريقيا في الشطرنج، وباسل محمد بطل ألعاب قوي.

نادي 6 أكتوبر يكرم أبطال الدوليين في حضور رؤساء الاتحادات الرياضية، فيتو 

وفاز الدكتور عبد اللطيف صبحي برئاسة نادي 6 أكتوبر الرياضي، في الانتخابات الأخيرة التي أقيمت يوم 11 نوفمبر بعد منافسة انتخابية لاختيار مجلس إدارة جديد.

نادي 6 أكتوبر يكرم أبطال الدوليين في حضور رؤساء الاتحادات الرياضية، فيتو 

وتمكنت قائمة الكيان التي يترأسها دكتور عبد اللطيف صبحي من الفوز بالكامل في جميع المناصب، حيث فاز دكتور هشام الجيوشي الفوز بنائب الرئيس، ومحمد حامد الفوز بمنصب أمين الصندوق.

نادي 6 أكتوبر يكرم أبطال الدوليين في حضور رؤساء الاتحادات الرياضية، فيتو 

وتنافس في الانتخابات 43 مرشحًا على 12 مقعدا منهم 6 مرشحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة، ويتنافس على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة 4 مرشحين، وعلى منصب أمين الصندوق 4 مرشحين، وعلى منصب عضو مجلس فوق السن 22 مرشحًا، وتقدم لمنصب عضو مجلس الإدارة من الشباب 7 مرشحين.

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