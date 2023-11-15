الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رياضة

وزير الرياضة يجتمع مع اللجنة الأولمبية بشأن ملف استضافة أولمبياد 2036

الدكتور أشرف صبحى،
الدكتور أشرف صبحى، فيتو

الدكتور أشرف صبحى اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب في مقر اللجنة الأولمبية المصرية بشأن ملف استضافة مصر مصر لدورة الألعاب الأولمبية 2036.

 

اجتماع بين الدكتور أشرف صبحى وهشام حطب

وتم عقد اجتماع هام مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بحضور استشاريين ومتخصصين دوليين في هذا المجال لهم العديد من الخبرات السابقة في إعداد هذه الملفات.


شهد الاجتماع مناقشة ملف ترشح مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 مع الاستشاريين والمتخصصين وآخر المستجدات في هذا الملف واستعراض الخطوات التي تمت خلال الفترة الحالية منذ زيارة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمصر في العام الماضي والتي شهدت إعلان مصر عن قرار الترشح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.

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وناقش الاجتماع الخطوات التي يجب اتخاذها خلال الفترة القادمة والجهات المنوط بها المشاركة في الخطوات القادمة للاستمرار في التحرك الإيجابي الحالي من أجل الجاهزية لتقديم الملف بعد دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.


واستعرض الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء مناقشات حول ملفات الدول الأخرى التي أعلنت رغبتها في الترشح والخطوات التي قامت بها وأيضا استعراض ما تم في ملفات باريس 2024 ولوس أنجلوس 2028 وبريزبان 2032.

أكد وزير الشباب والرياضة أن مصر شهدت تطورًا كبيرًا على مستوى التجهيزات والإنشاءات الرياضية، مما يجعلها مؤهلة وجاهزة لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية وعلى رأسها دورة الألعاب الأوليمبية ٢٠٣٦، خاصة مع  قرب افتتاح مدينة مصر الأوليمبية التي تم إنشاؤها بتوجيهات مباشرة من فخامة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح صبحي أن نجاح مصر في استضافة اوليمبياد ٢٠٣٦ يؤكد ريادة مصر عربيًّا وإفريقيًّا، ويرسخ لقدرة مصر في تنظيم كبري البطولات وثقة كافة الاتحادات الدولية بفضل الدعم والرعاية غير المسبوقة واللامحدودة التي تقدمها القيادة السياسية للمنظومة الرياضية ككل.


وأكد المهندس هشام حطب، أن اجتماع الدكتور أشرف صبحي مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية كان مثمرًا وتم خلاله مناقشة العديد من الملفات الهامة خلال الفترة الحالية من أجل التنفيذ الفعلي وخاصة ملف ترشح مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 واتخاذ الخطوات القادمة بما يليق باسم ومكانه مصر وقدراتها الكبيرة والإمكانيات غير المحدودة التي توفرها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية بفضل دعم ومساندة الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام غير مسبوق كان نتيجته العديد من النجاحات والإنجازات.


وأضاف المهندس هشام حطب، مصر تمتلك إمكانيات كبيرة وليدها القدرة على تنظيم أكبر الأحداث العالمية وهو ما تم في العديد من البطولات العالمية الكبرى في السنوات الأخيرة والجميع يتعاون من أجل هدف واحد وهو أن يظلم اسم مصر عاليا في جميع المحافل.

 

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

يضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلًّا من، وائل رياض مديرًا فنيًّا، علاء عبده مدربًا عامًّا، رامي عادل مدربًا مساعدًا، أيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرًا إداريًّا، كريم فهمي محلل أداء، الدكتور هاجد هاني طبيبًا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسؤول المهمات.

 

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أشرف صبحي المهندس هشام حطب الأولمبياد اخبار وزاره الشباب والرياضه

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