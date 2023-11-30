البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية النمسا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا جابريل أسقف النمسا.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا جابريل عرض على قداسة البابا تواضروس عددًا من الموضوعات الخاصة بخدمته الرعوية في إيبارشية النمسا.



وفد كنسي روسي يزور دير العذراء المحرق

استقبل نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق ومدير الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالدير، وفدًا من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية.

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تأتي زيارة الوفد الروسي في إطار تبادل الخبرات مع الكلية الإكليريكية بدير العذراء المحرق وتم التقاط الصور التذكارية.

البابا تواضروس يترأس اللقاء السنوي لأسقفية الخدمات

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وقيادات الخدمة بالأسقفية وممثلو الهيئات الشريكة لأسقفية الخدمات من داخل مصر وخارجها.

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة أوصى خلالها بما يلي:

١- عبر عن إنسانيتك بالحب.

٢- ازرع الحب في كل خدمة.

٣- كن سببًا في إسعاد الآخرين.

وأشاد ممثلو الهيئات الشريكة بما تقدمه أسقفية الخدمات وتأثير ذلك الإيجابي في تسديد احتياجات المجتمعات.

وفي الختام وزع قداسة البابا تواضروس الثاني هدايا تذكارية على الحضور، والتقطت صورًا تذكارية.



وذلك في اللقاء السنوي مع قداسة البابا تواضروس الثاني الذى يتم فيه عرض الاستراتيجية الجديدة للعمل التنموي للأسقفية في المجتمعات الأكثر فقرًا.

كما التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، كهنة كنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، وأسرهم، برفقة نيافة الأنبا أكسيوس الأسقف العام للقطاع، وذلك في إطار متابعة قداسة البابا تواضروس للعمل الخدمي في القطاعات الرعوية بالقاهرة.

وقدم نيافة الأنبا أكسيوس الشكر في بداية اللقاء، لقداسة البابا تواضروس على ترتيب هذا اللقاء، لمتابعة أحوال كهنة القطاع وسير أمور خدمتهم، والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم.

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