الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

مرموش يقود التشكيل المتوقع لمباراة آينتراخت ضد باوك بدوري المؤتمر الأوروبي

مرموش، فيتو
مرموش، فيتو

دوري المؤتمر الأوروبي، يقود المصري عمر مرموش التشكيل المتوقع لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال مواجهته اليوم الخميس عندما يستضيف نظيره باوك سالونيكا اليوناني على ملعب دوتش بانك بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات فى دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2023-2024.

مرموش يقود التشكيل المتوقع لمباراة آينتراخت ضد باوك 

التشكيل المتوقع لآينتراخت فرانكفورت بمواجهة باوك في دوري المؤتمر الأوروبي

حراسة المرمى: كيفين تراب.
خط الدفاع: ويليام باتشو – هرفويي سمولتشيتش – أوريليو بوتا- نكونكو.

Advertisements

خط الوسط: إيريك إبيمبا – إلياس السخيري – هوجو لارسون – ماريو جوتزه.

وخط الهجوم: عمر مرموش – فارس شايبي.

موعد مباراة آينتراخت ضد باوك والقناة الناقلة

تقام مباراة آينتراخت ضد باوك سالونيكا فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 2.

يسعي فريق أينتراخت فرانكفورت بقيادة مدربه دينو توبمولر رد الاعتبار من باوك سالونيكا فى مباراة اليوم إذ أنه كان خسر فى المباراة التي جمعت الفريقين فى اليونان ضمن منافسات الجولة الثانية البطولة ذاتها.

وانتهت مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد باوك سالونيكا الأولى بفوز الفريق اليوناني بهدفين مقابل هدف، وكان عمر مرموش صاحب هدف فريقه الألماني الوحيد فى هذه المباراة.

آينتراخت ضد باوك 
 

ويحتل باوك سالونيكا صدارة المجموعة السابعة فى دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى واحدة  بينما يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثاني برصيد 9 نقاط من الفوز فى 3 مباريات والخسارة فى مواجهة وحيدة.

أرقام عمر مرموش
 

ويأمل عمر مرموش المشاركة أساسيا أمام باوك سالونيكا لمواصلة تألقه اللافت للنظر فى الموسم الحالى من خلال قيادة فريقه للفوز اليوم واعتلاء صدارة المجموعة بعد حسم التأهل إلى الدور التالى فى دورى المؤتمر الأوروبى عقب الفوز على هلسنكي الفنلندي بهدف دون رد بالجولة الماضية.


ويقدم مرموش مستويات مميزة هذا الموسم مع فرانكفورت خاصة في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي بعد إحرازه 3 أهداف فى 4 مباريات مع فريقه قبل مواجهة اليوم بالإضافة إلى تألقه الكبير فى مباريات الدوري الألماني أيضًا.

سجل عمر مرموش 10 أهداف هذا الموسم بعد 19 مباراة بواقع 6 أهداف في الدورى الألماني، وهدف فى كأس ألمانيا بالإضافة إلى ثلاثة أهداف في دوري المؤتمر الأوروبى.

يتواجد النجم المصري فى المركز السادس بجدول ترتيب هدافي الدوري الألماني الموسم الحالي برصيد 6 أهداف، بالتشاوي مع ماكسيميليان بيير لاعب هوفنهايم، بينما يتصدر القائمة النجم الإنجليزي هاري كين برصيد 18 هدفًا.

بحسب شبكة "أوبتا" فإن مرموش يملك رقمًا خاصًا الموسم الحالي حيث إنه صاحب أسرع ثنائية في الدوري الألماني للاعب من آينتراخت فرانكفورت في 14 دقيقة ضد يونيون برلين منذ ألبرت ستريت في نوفمبر 2006 أمام بوخوم، الذي سجل هدفين في أول 5 دقائق.

كما أن مدرب أينتراخت فرانكفورت دائمًا يشيد بمستوى وأداء النجم المصري ويرى أنه لاعبًا مهمًا فى خطته، وقال فى أكثر من تصريح سابق: "عمر مرموش يعجبني أنه مجتهد للغاية، وأنه يستمع ويهتم بالتعليمات فهو لاعب سريع ويذهب إلى العمق ويستطيع تسجيل الأهداف بمرونة".

ترتيب هدافي الدوري الألماني، هاري كين يتصدر وموقف عمر مرموش

فحص طبي لعمر مرموش بمعسكر المنتخب الوطني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دوري المؤتمر الاوروبي عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت باوك سالونيكا اليوناني التشكيل المتوقع لمباراة آينتراخت ضد باوك آينتراخت ضد باوك

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

أستون فيلا يهزم ألكمار في دوري المؤتمر الأوروبي

نتائج مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

الأكثر قراءة

منتخب مصر يتقدم في تصنيف الفيفا

عرافة تخبر سيدة بأنها ستموت، ثم تقتلها لتؤكد صحة نبوءتها

إنجي حمادة بعد اتهامها بنشر محتوى غير أخلاقي: كروان مشاكل هو اللي نشر فيديو المطبخ

بشارة واكيم، ضحى بمهنة العظماء بسبب الفن، "شنبه" وراء طرده من البيت، ومات كمدا بسبب تعليقات الجمهور

قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب المتغيبين بالمدارس

غضب عارم بسبب ملابس ميلانيا ترامب في جنازة روزالين كارتر

سنواصل توزيع السلاح على المدنيين، تعليق صادم من نتنياهو على هجوم القدس

وليد صلاح الدين: إمام عاشور مستقبل الكرة المصرية وهذه رسالتي إلى كولر

Advertisements

منوعات

المزيد

عرافة تخبر سيدة بأنها ستموت، ثم تقتلها لتؤكد صحة نبوءتها

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الخميس 30-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

غضب عارم بسبب ملابس ميلانيا ترامب في جنازة روزالين كارتر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30-11-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الخميس 30-11-2023 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 30-11-2023

أسعار الجبس اليوم الخميس 30-11-2023 في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

5 حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيل صاحب الحنجرة الذهبية، محطات لا تنسى في حياة عبد الباسط عبد الصمد

كل ما تريد معرفته عن سنة الفجر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية