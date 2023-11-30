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رياضة

"أهلي 2007" يواجه زد في بطولة الجمهورية

الأهلى 2007، فيتو
الأهلى 2007، فيتو

الأهلي 2007، يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧  اليوم الخميس خارج ملعبه مع فريق زد، في المباراة التي تقام بين الفريقين، ضمن الجولة ١٤ من بطولة الجمهورية.

الأهلي 2007 يواجه زد

يدخل أهلي ٢٠٠٧ المباراة وفي رصيده ٣١ نقطة، بعدما فاز في ٩ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وفاز بركلات الترجيح، وتعادل في مباراتين وخسر بركلات الترجيح، وخسر مباراة واحدة.

وفاز أهلي ٢٠٠٧ على كل من فاركو ٢ – ١، وعلى الداخلية ٥ – صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، وعلى سموحة ٣ - صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًا وخسر بركلات الترجيح ٣ - ٤، وفاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى البنك الأهلي ٣ - صفر، وعلى المجد ٢ - ١، وعلى الاتحاد ٢ - صفر، وخسر أمام طلائع الجيش صفر - ١، وتعادل مع المقاولون العرب ١ - ١، وفاز عليه بركلات الترجيح ٣ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًا وخسر بركلات الترجيح، مسجلًا ٢٤ هدفًا مقابل ٤ أهداف في مرماه.

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الجهاز الفني لفريق أهلي 2007

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

أهلي 2005 يخسر أمام بيراميدز 

من ناحية أخرى تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 تعادل مع ضيفه بيراميدز، بهدف لمثله، قبل أن يخسر بركلات الترجيح ٦ - ٧، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن منافسات الجولة ١١ من بطولة الجمهورية.

افتتح عبد الله بستانجي التسجيل للأهلي في الشوط الأول برأسية رائعة إثر ركلة ركنية، وتعادل بيراميدز خلال الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل ويتجه لركلات الترجيح التي حسمها بيراميدز.

وبدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف جمال - عبد الله بستانجي - معتز محمد - محمود لبيب.

الوسط: أحمد وحيد - إبراهيم عادل - فارس خالد - محمد عبد الله - علي أديب.

الهجوم: محمد رأفت.

وشارك أحمد خالد كباكا بدلًا من إبراهيم عادل، وعمرو خالد بدلًا من محمد عبد الله، ويوسف عبد الحفيظ بدلًا من فارس خالد، ويوسف عفيفي بدلًا من علي أديب، وهشام مصطفى بدلًا من أحمد وحيد.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2005» رصيده إلى ٢٢ نقطة، جمعها من الفوز في ٧ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في مباراتين وخسارة ركلات الترجيح، والخسارة في مباراتين.

وفاز «أهلي 2005» على بلدية المحلة ٨ - صفر، وخسر أمام القناة صفر - ١، وفاز على سموحة ٤ - صفر، وعلى حرس الحدود ٣ - صفر، وخسر أمام زد ٢ - ٣، وفاز على أسيوط ٣ - ١، وعلى دجلة ٢ - ١، وتعادل مع فاركو ١ - ١، وفاز عليه ٥ - ٣ بركلات الترجيح، وفاز على غزل المحلة ٢ - ١، وتعادل مع سيراميكا ١ - ١ وخسر بركلات الترجيح صفر - ٢، وتعادل مع بيراميدز ١ - ١ وخسر بركلات الترجيح ٦ - ٧، مسجلًا ٢٧ هدفًا مقابل ١٠ أهداف في مرماه.

الجهاز الفني لفريق أهلي 2005

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 بالأهلي كلا من حسن محمد مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام أخصائي التدليك.

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