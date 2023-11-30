موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

دوري أبطال إفريقيا، يعقد غدا الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز المقرر لها السادسة مساء بعد غدٍ السبت في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يشهد الاجتماع الفني الاتفاق على الزي الرسمي للفريقين وأيضا موعد الوصول إلى أرض الملعب وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

يحضر غدا مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمرا صحفيا في تنزانيا للحديث عن مباراة يانج أفريكانز المقرر لها بعد غدٍ السبت في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الوحيد غدا في تنزانيا على ملعب مكابا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بعد غد السبت في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفضل الجهاز الفني الاكتفاء بخوض مران وحيد في تنزانيا على ملعب المباراة وفقا لرؤية الجهاز الفني.

حرص محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والذي يرأس بعثة فريق الكرة إلي تنزانيا على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة اليوم إلي العاصمة التنزانية استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بعد غد السبت.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني في لقاء الجولة الثانية من منافسات بطولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

وتقام مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت المقبل على ملعب بنجامين مكابا بتنزانيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى ويانج أفريكانز

وتذاع مباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزاني على قناة bien sport الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم السبت المقبل.

الأهلى راحة من التدريبات الجماعية أمس

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قد منح لاعبو الفريق الأحمر راحة من التدريبات الجماعية أمس الأربعاء، وذلك بعد التعادل مع فريق سموحة السكندرى بنتيجة 0-0 في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأول الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

الدماطي رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا ؛ لملاقاة يانج أفريكانز ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أحسن النتائج.

الأهلى يفوز على ميدياما الغانى

وحقق الأهلى الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يانج أفريكانز يخسر امام شباب بلوزداد الجزائري

وعلى الجانب الآخر خسر فريق يانج افريكانز التنزاني أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية نظيفة ليتقاسم الأهلي وبلوزداد قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي 3 نقاط

2- شباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط

3- ميدياما الغاني بدون نقاط

4- يانج أفريكانز التنزاني بدون نقاط

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 5 لاعبين من الأهلي في إحراز 10 أهداف خلال الثلاث مباريات التى خاضها الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

2- سجل محمود عبد المنعم كهربا ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

3- سجل محمد مجدى أفشة هدفًبن في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء إياب دور الـ32

4- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- سجل صلاح محسن هدفًا في في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.