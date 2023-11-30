استطلاع رأي لـ أمهات مصر: 86% يتابعون أبناءهم عند استخدام الموبايل، و14% بنحترم خصوصيتهم

أجرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، استطلاع رأي حول متابعة أولياء الأمور لأبنائهم عند استخدامهم لأجهزة التليفون المحمول "الموبايل" من عدمه، خاصة الأبناء في سن المراهقة.

اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم

ونشرت عبير أحمد، استطلاع الرأي على صفحة إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، في الفيسبوك، تضمن: "استطلاع رأي هام أتمنى المشاركة علشان نفيد بعض.. هل بتابعون أبنائكم عند استخدامتهم للموبايل ولا بتعتبرون إن دي خصوصية؟، كما تضمن الاستطلاع اختيارين، هما: "بنتابع باستمرار، والخيار الآخر: لا نتابع ونحترم خصوصيتهم".

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استخدامهم لأجهزة التليفون المحمول

وكشفت عبير أحمد عن نتيجة الاستطلاع والذي جاءت نتيجته مفاجأة، حيث حصل الاختيار الأول وهو "بنتابع باستمرار" على النسبة الأعلى بنسبة 86%، بينما جاءت نسبة الاختيار الثاني وهو "لا نتابع ونحترم خصوصيتهم" على 14% فقط.

ولفتت مؤسس اتحاد أمهات مصر وإئتلاف أولياء الأمور عن الهدف من الاستطلاع، قائله: "الاستطلاع يعتبر جرس إنذار لجميع أولياء الأمور خاصة الأمهات، للفت أنظارهم لمتابعة أبنائهم خاصة في مرحلة المراهقة والأعمار صغيرة السن أيضا نظرا لتأسيسهم في هذه المرحلة، والتي يتم عملية بناء شخصيتهم فيها"، مشدده على أولياء الأمور بضرورة أن يستفيد أبنائهم من أجهزة المحمول والإلكترونيات بشكل عام بشكل يفيدهم بالطريقة الصحيحة.

وتفاعل العشرات من أولياء الأمور على استطلاع الرأي، حيث قالت ولي أمر: "دا أنا بتابع وأخواتها الكبار كمان لحد ما هي عرفت حدودها أيه بس أكيد في متابعة بس مبقتش مباشرة لازم نديهم الثقة في نفسهم وبرضو بالمتابعة".

وأضافت ولي أمر أخرى: "حسب السن يعنى نضع أساس دينى وأخلاقي مع مراقبة من الصغر وفى وقت خلاص أصبحوا أهل للثقة"، وتابعت ولي أمر أخري: "معندناش خصوصية، أنا قاعدة جوه الفون بيفتحوا يلاقونى".

واستكملت ولي أمر أخرى: "بتابع طبعا بثق فى أولادي ولكن لا أثق فى الآخرين"، وقالت أخري: "إذا كان سنهم صغير أو في سن مراهقة لازم يكون في متابعة من بعيد اللي هو يكون في ثقة ليهم وإحنا في نفس الوقت متابعين من بعيد".

وقالت ولي أمر: "ربنا يهدي كل أولادنا، بس لازم الرقابة وخصوصا على الأصدقاء ومتابعة الهاتف ضروري جدا وخاصة المرحلة العمرية سن المراهقة بالتالي لما يحسو ويعرفوا إنها مش سبهللا وفي ورانا كبير هيحذرو في كل معملتهم ومن شب على شئ شاب عليه ويارب يبارك ويصلح الأحوال".

بينما ذكرت ولي أمر: "اولادى كبار والحمدالله ثقتى فيهم كبيرة، بالتالى بحترم خصوصياتهم لأني وضعت قواعد من الصغر ونشأوا عليها وبنحكى لبعض ومفيش بينا أى حواجز لله الحمد ربنا يبارك فيهم وفى أولادنا جميعا يارب".

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي والتربوي لاتحاد أمهات مصر وإئتلاف أولياء الأمور، برئاسة عبير أحمد، على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، مع أولياء الأمور والطلاب بمختلف المراحل التعليمية.