الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

استطلاع رأي لـ أمهات مصر: 86% يتابعون أبناءهم عند استخدام الموبايل، و14% بنحترم خصوصيتهم

عبير أحمد اتحاد أمهات
عبير أحمد اتحاد أمهات مصر،فيتو

 أجرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، استطلاع رأي حول متابعة أولياء الأمور لأبنائهم عند استخدامهم لأجهزة التليفون المحمول "الموبايل" من عدمه، خاصة الأبناء في سن المراهقة.

اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم

 ونشرت عبير أحمد، استطلاع الرأي على صفحة إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، في الفيسبوك، تضمن: "استطلاع رأي هام أتمنى المشاركة علشان نفيد بعض.. هل بتابعون أبنائكم عند استخدامتهم للموبايل ولا بتعتبرون إن دي خصوصية؟، كما تضمن الاستطلاع اختيارين، هما: "بنتابع باستمرار، والخيار الآخر: لا نتابع ونحترم خصوصيتهم".

Advertisements

استخدامهم لأجهزة التليفون المحمول

وكشفت عبير أحمد عن نتيجة الاستطلاع والذي جاءت نتيجته مفاجأة، حيث حصل الاختيار الأول وهو "بنتابع باستمرار" على النسبة الأعلى بنسبة 86%، بينما جاءت نسبة الاختيار الثاني وهو "لا نتابع ونحترم خصوصيتهم" على 14% فقط.

txt

مؤسس "أمهات مصر" تعرض آراء وملاحظات أولياء الأمور في تطوير المراحل التعليمية

txt

مؤسس أمهات مصر تشيد ببرنامج تفعيل دور المدرسة في تعزيز قيم المواطنة لدى الطلاب

ولفتت مؤسس اتحاد أمهات مصر وإئتلاف أولياء الأمور عن الهدف من الاستطلاع، قائله: "الاستطلاع يعتبر جرس إنذار لجميع أولياء الأمور خاصة الأمهات، للفت أنظارهم لمتابعة أبنائهم خاصة في مرحلة المراهقة والأعمار صغيرة السن أيضا نظرا لتأسيسهم في هذه المرحلة، والتي يتم عملية بناء شخصيتهم فيها"، مشدده على أولياء الأمور بضرورة أن يستفيد أبنائهم من أجهزة المحمول والإلكترونيات بشكل عام بشكل يفيدهم بالطريقة الصحيحة.

وتفاعل العشرات من أولياء الأمور على استطلاع الرأي، حيث قالت ولي أمر: "دا أنا بتابع وأخواتها الكبار كمان لحد ما هي عرفت حدودها أيه بس أكيد في متابعة بس مبقتش مباشرة لازم نديهم الثقة في نفسهم وبرضو بالمتابعة".

وأضافت ولي أمر أخرى: "حسب السن يعنى نضع أساس دينى وأخلاقي مع مراقبة من الصغر وفى وقت خلاص أصبحوا أهل للثقة"، وتابعت ولي أمر أخري: "معندناش خصوصية، أنا قاعدة جوه الفون بيفتحوا يلاقونى".

واستكملت ولي أمر أخرى: "بتابع طبعا بثق فى أولادي ولكن لا أثق فى الآخرين"، وقالت أخري: "إذا كان سنهم صغير أو في سن مراهقة لازم يكون في متابعة من بعيد اللي هو يكون في ثقة ليهم وإحنا في نفس الوقت متابعين من بعيد".

وقالت ولي أمر: "ربنا يهدي كل أولادنا، بس لازم الرقابة وخصوصا على الأصدقاء ومتابعة الهاتف ضروري جدا وخاصة المرحلة العمرية سن المراهقة بالتالي لما يحسو ويعرفوا إنها مش سبهللا وفي ورانا كبير هيحذرو في كل معملتهم ومن شب على شئ شاب عليه ويارب يبارك ويصلح الأحوال".

بينما ذكرت ولي أمر: "اولادى كبار  والحمدالله ثقتى فيهم كبيرة، بالتالى بحترم خصوصياتهم لأني وضعت قواعد من الصغر ونشأوا عليها  وبنحكى لبعض ومفيش بينا أى حواجز لله الحمد ربنا يبارك فيهم وفى أولادنا جميعا يارب".

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي والتربوي لاتحاد أمهات مصر وإئتلاف أولياء الأمور، برئاسة عبير أحمد، على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، مع أولياء الأمور والطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اتحاد امهات مصر للنهوض بالتعليم الموبايل أجهزة التليفون المحمول

الأكثر قراءة

منتخب مصر يتقدم في تصنيف الفيفا

إنجي حمادة بعد اتهامها بنشر محتوى غير أخلاقي: كروان مشاكل هو اللي نشر فيديو المطبخ

بشارة واكيم، ضحى بمهنة العظماء بسبب الفن، "شنبه" وراء طرده من البيت، ومات كمدا بسبب تعليقات الجمهور

عرافة تخبر سيدة بأنها ستموت، ثم تقتلها لتؤكد صحة نبوءتها

قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب المتغيبين بالمدارس

غضب عارم بسبب ملابس ميلانيا ترامب في جنازة روزالين كارتر

سنواصل توزيع السلاح على المدنيين، تعليق صادم من نتنياهو على هجوم القدس

شاهد، الرئيس الألماني ينتظر نصف ساعة على باب الطائرة بعد وصوله قطر، والسبب غريب (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

عرافة تخبر سيدة بأنها ستموت، ثم تقتلها لتؤكد صحة نبوءتها

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الخميس 30-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

غضب عارم بسبب ملابس ميلانيا ترامب في جنازة روزالين كارتر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30-11-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الخميس 30-11-2023 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 30-11-2023

أسعار الجبس اليوم الخميس 30-11-2023 في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

5 حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيل صاحب الحنجرة الذهبية، محطات لا تنسى في حياة عبد الباسط عبد الصمد

كل ما تريد معرفته عن سنة الفجر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية