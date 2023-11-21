مؤسس "أمهات مصر" تعرض آراء وملاحظات أولياء الأمور في تطوير المراحل التعليمية

"أيه التطوير من وجهه نظركم كأولياء أمور فيما يتعلق بالمراحل التعليمية شكله إزاي".. شاركونا بتعليقاتكم؟، بهذه الكلمات وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، حديثها لأولياء الأمور.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن أولياء الأمور يشكون من الكم الكبير في المناهج المطبقة على أبنائهم خاصة في المرحلة الابتدائية بداية من الصف الرابع الابتدائي، مناشدة واضعي المناهج والقائمين على عملية تطوير المناهج بمراعاة أولياء الأمور وأبنائهم وأن يتناسب التطوير مع المرحلة العمرية للتلميذ.

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اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم

وانهالت عشرات التعليقات من جانب أولياء الأمور، علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، حيث قالت ولي أمر: "يا ريت اللي يطور المنهج يقلل الكم في كل المواد وبالذات في المرحلة الابتدائية عشان الطفل يقدر يستوعب يستفاد من اللي بيدرسه وبالذات في منهج الساينس والدراسات، وبالنسبة للعربي المفروض يكون في اهتمام بالنحو ويترتب ويبقي فيه ترابط مش قاعده من الشرق وقاعده من الغرب، وتتحذف المواد اللي دراستها عايزه إمكانيات أعلى من إمكانيات المدرس زي ict ديه مادة عملية محتاجه الأولاد تجرب وتتلعم مش نظري صعب الطفل يتخيل حاجه ما شفهاش".

وأضافت ولي أمر أخرى: "إحنا دفعة سادسة اللى هى أول دفعة فى التعديل، للأسف حشو وتكرار فى بعض المواد وقشور من كل فيلم أغنية فى بعض المواد.. تعبنا بصراحة إحنا من أولى ابتدائى ومش شايفة ابنى استفاد على عكس أخواته اللى أكبر فى الوقت ده كانوا ماسكين نفسهم ومتمكنين من دراستهم".

وذكرت ولي أمر: "ياريت نراعى أولى ثانوى ويكون تعديل لكم المواد اللى بيدرسوها يعنى ممكن نقسمها على ترمين ترم يدرسوا فى المواد العلمية وترم يدرسوا فيه المواد الأدبية لأن كم المواد كتير جدا على سنهم لأن ازاى طالب بيدرس سنين 5 مواد فاجأة يدرس 14 مادة انهى عقل ممكن يستوعب المواد دى كلها فى سنهم، نتمنى نراعى سنهم عشان ميكرهوش التعليم بجد كتير جدا عليهم مع تقليل كم الدروس طبعا عشان يقدروا يستوعبوا اللى بيدرسوه".

معوقات العملية التعليمية

بينما رأت ولي أمر أخرى: "أنا شايفة إن أكبر حاجة بتعوق العملية التعليمية هي ضيق الوقت مع كم المناهج ده بيخلي الطالب وولي الأمر والمدرس بيجروا مع امتحانات الشهر اللي بتضيع وقت شرح الشهر الجديد وساعتين يوميا من وقت الطالب ضايعة مع قطع الكهرباء،

العلم حلو بس الضغط هو اللي وحش".

وتابعت ولي أمر: "أنا عندي مرحلتين مختلفين عندي كي جي وتانيه اعدادي، المنهجين الصراحه كتير وتقال يعني الكي جي كميه كلمات عربي وانجليزي كتير عليهم ف السن ده، الإعدادي المنهج تقيل أوي يعني نخفف شويه المناهج علشان الطالب يقدر يستوعب".

وقالت ولي أمر: "التطوير الحقيقي إن الطالب يطلع في النهاية حد متعلم ومثقف بجد فاهم هو كان بياخد ايه ودا استحالة يحصل مع الكم الكبير اللي في المناهج اللي بسببه الكل بيجري علي السناتر وعلي الدروس، وإن المدارس ترجع تاني هي أساس التعليم بس مش معناها إني أجبر الطلبة تروح المدرسة علشان عدد أيام الغياب والحضور ويكون دا بس اللي بنروح علشانه المدرسة وتصبح المدرسة عبأ مش أكتر وتضيع وقت، لكن ترجع المدرسة مدرسة وعلم وتعليم بجد مش تضييع وقت لازم يكون في حل قوي أكبر من إننا نقول لازم الطلبة تروح للمدرسة بدون شرح".