السبت 18 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مؤسس أمهات مصر تشيد ببرنامج تفعيل دور المدرسة في تعزيز قيم المواطنة لدى الطلاب

عبير أحمد، مؤسس إتحاد
عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم،فيتو

أشادت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، بالبرنامج الذي ستطلقه وزارة التربية والتعليم غدا الأحد، بعنوان "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب".

دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة

وأكدت عبير، في تصريحات صحفية، أن البرنامج يأتي في توقيت هام خاصة في ظل ما نشاهده وما يمر به العالم أجمع، وبالتالي يأتي ملف الوعي في أولويات هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، مقدمة الشكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على حرصه الدائم بإقامة الأنشطة والبرامج والفعاليات الهامة التي تفيد أبنائنا بما ينعكس علي الدولة المصرية بالنفع.

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وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد علي ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وممارسة الحقوق والمواطنة، حيث أن المواطنة والولاء والانتماء هي أهداف تربوية، مشيرًا إلى أنه سيتم غدا إطلاق برنامج "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب" والذي يستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والاخصائيين الاجتماعيين، ورؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، ويتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، وممارسة الحقوق، فضلًا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه.

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كما أكد وزير التعليم، خلال زيارته لمحافظة الشرقية، اليوم السبت، على الدور الهام لمدير المدرسة في تطوير المدرسة، وبالتالي تطوير العملية التعليمية، موجهًا بتعظيم الاستفادة من المديرين الجدد من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين في إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة" والذين تم منحهم تدريبًا شاملًا لمدة ٦ أشهر، ومنح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل فى إدارة المدرسة، موجهًا بتقديم كافة سبل الدعم لهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم.

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