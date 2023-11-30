الخميس 30 نوفمبر 2023
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اقتصاد

المجلس التصديري للتغليف: توعية 40 شركة بأهمية خفض انبعاثات الكربون

نديم الياس، فيتو
نديم الياس، فيتو

نظم المجلس التصديري للتعبئة والتغليف والورق بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ فعالية وورشة عمل للتوعية بالتعبئة والتغليف المستدام للبلاستيك بمشاركة قرابة 40 شركة في قطاع التغليف.

رفع وعي الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة 

وأعلن المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للتغليف والطباعة، أن التوعية بالتعبئة المستدامة يستهدف رفع وعي الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة بفرص التوسع المتاحة لها، واللوائح الداخلية والخارجية الجديدة، وفرص التمويل الأخضر والدعم الفني المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة.

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قطاع صناعات التعبئة والتغليف، فيتو

وأشار "إلياس" في كلمته بورشة العمل، إلى أنه يجب وضع التحول نحو الاستدامة ضمن خطط جميع الشركات التي تسعي إلي زيادة صادراتها خلال الفترة القادمة

خفض الانبعاثات الكربونية والاستخدام الأمثل للطاقة

وأوضح  " أن الاستدامة تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية والاستخدام الأمثل للطاقة والموارد والتحول نحو المواد القابلة للتحلل وخفض نسبة العوادم والمخلفات".

وأوضح رئيس المجلس التصديري للتغليف، أنه يجب إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلي خامات تستخدم للمرة الثانية وهي عملية معروفة باسم الاقتصاد الدوار وهو توجه عالمي وأساس تحقيق الاستدامة وهذا الاتجاه سيكون أساس لعملية التصدير لبعض الأسواق في المستقبل.

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البرامج التمويلية للتحول نحو الاستدامة

وذكر نديم إلياس، أن هناك عدد من البرامج التمويلية للتحول نحو الاستدامة والاقتصاد الدوار منها برامج مع البنك الأوروبي للتنمية ومكتب الالتزام البيئي والتي يمكن استخدامها للشركات لتحقيق الاستدامة والتحول للطاقة الخضراء والنظيفة والاقتصاد الدوار وإعادة استخدام المواد الصناعية.

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