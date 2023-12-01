الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دين ودنيا

هل يجوز التلفظ بالنية قبل العبادات، أستاذ فقه يجيب

الدكتور هاني تمام،
الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر،فيتو

أجاب  الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، على سؤال حول هل يمكن التلفظ بالنية أثناء أداء العبادات؟ 

حكم التلفظ بالنية في العبادات 

وقال أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"،: “الاصل فى النية محله القلب، ويجوز التلفظ بها حيث أقول ”نويت أرفع الجنابة"، وبعض العلماء قالوا يستحب التلفظ بها تأكيدا على ما في القلب". 

وأضاف: "بعض الناس عندهم وسوسة ويقول كيف أضبط نيتى، فهنا يجوز التلفظ بها ليقطع هذه الوسوسة التي في عقله". 
 

Advertisements

هاني تمام: سيدنا النبي حثنا على الطهارة والنظافة 

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن غسل الجسم كله والنظافة أمر محبب وحق علي كل مسلم أن يفعله وهذا ما حثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "حق على كل مسلم ان يغسل كل ٧ أيام مرة واحدة". 

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "الاغتسال يعمل على نشر الالفة والمحبة بين الناس خاصة فى الاماكن التى فيها أماكن مزدحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم، حفز على الغسل فى الاماكن والاوقات التى بها زحام مثل صلاة الجمعة والاعياد ووقفة عرفات". 

وأضاف: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم،  ربط الثواب بالعمل، وبالتالي نستطيع تعديد النية في العمل يعنى اثناء الغسل انوى بنية سنة، والذهاب بالطهارة الكبرى،  وان اذهب برائحة طيبة، اكثر من نية فى عمل واحد".

txt

على رأسها الصدق والوضوح، أزهري يوضح ضوابط البيع والشراء في الإسلام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حكم التلفظ بالنية في العبادات الدكتور هاني تمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم جامعة الأزهر

مواد متعلقة

على رأسها الصدق والوضوح، أزهري يوضح ضوابط البيع والشراء في الإسلام

عالم أزهري: عدم تطوير الذات جريمة يرتكبها الإنسان في حق نفسه

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يلتقي عددا من القادة والزعماء المشاركين في قمة دبي (صور)

تفاصيل إصابة محمد عبد المنعم في مران الأهلي الأخير قبل مواجهة يانج أفريكانز

سعر جرام الذهب اليوم، المؤشر العالمي يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة

أسعار السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر ديسمبر 2023

وظائف الكهرباء، الشروط الكاملة وطريقة التقديم

قمة مصرية بريطانية في دبي، السيسي وسوناك يبحثان مستجدات الأوضاع في غزة

محلل تركي يكشف مخطط الاحتلال الإسرائيلي الجديد لتهجير أهل غزة لمصر

مباريات الأسبوع، الأهلي مع يانج أفريكانز.. ليفربول ضد فولهام.. برشلونة وأتلتيكو (إنفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

معجزة في أوغندا، عمرها 70 عاما وتنجب توأما

الصين تقرر حرمان أوروبا وأمريكا من مشاهدة الباندا

بسبب أسنان الأرنب، طفل يطالب بتغيير "إيموجي" التلميذ المجتهد

دراسة حديثة: السوشيال ميديا خطر على المراهقين، تدفعهم إلى تعاطي المخدرات

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

وظائف الكهرباء، الشروط الكاملة وطريقة التقديم

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 1-12-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع يانج أفريكانز.. ليفربول ضد فولهام.. برشلونة وأتلتيكو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز التلفظ بالنية قبل العبادات، أستاذ فقه يجيب

تفسير حلم الكرة في المنام وعلاقته بالتعرض للكثير من الأزمات والمشكلات النفسية

خالد الجندى: حلف اليمين يكون على نية المستحلف وليس الحالف

المزيد
الجريدة الرسمية