هل يجوز التلفظ بالنية قبل العبادات، أستاذ فقه يجيب

أجاب الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، على سؤال حول هل يمكن التلفظ بالنية أثناء أداء العبادات؟

حكم التلفظ بالنية في العبادات

وقال أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"،: “الاصل فى النية محله القلب، ويجوز التلفظ بها حيث أقول ”نويت أرفع الجنابة"، وبعض العلماء قالوا يستحب التلفظ بها تأكيدا على ما في القلب".

وأضاف: "بعض الناس عندهم وسوسة ويقول كيف أضبط نيتى، فهنا يجوز التلفظ بها ليقطع هذه الوسوسة التي في عقله".



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هاني تمام: سيدنا النبي حثنا على الطهارة والنظافة

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن غسل الجسم كله والنظافة أمر محبب وحق علي كل مسلم أن يفعله وهذا ما حثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "حق على كل مسلم ان يغسل كل ٧ أيام مرة واحدة".

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "الاغتسال يعمل على نشر الالفة والمحبة بين الناس خاصة فى الاماكن التى فيها أماكن مزدحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم، حفز على الغسل فى الاماكن والاوقات التى بها زحام مثل صلاة الجمعة والاعياد ووقفة عرفات".

وأضاف: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ربط الثواب بالعمل، وبالتالي نستطيع تعديد النية في العمل يعنى اثناء الغسل انوى بنية سنة، والذهاب بالطهارة الكبرى، وان اذهب برائحة طيبة، اكثر من نية فى عمل واحد".